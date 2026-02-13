Intervenție rapidă a unui jandarm băcăuan, după ce un autoturism a părăsit carosabilul

Plutonier adjutant șef Tudorel Teletin, aflat în timpul liber, se deplasa din direcția Răchitoasa când a observat un autoturism ieșit în afara părții carosabile. În interiorul vehiculului se aflau două persoane care suferiseră leziuni ușoare și se aflau într-o stare evidentă de panică.

Subofițerul a intervenit imediat, ajutând victimele să iasă din autoturismul avariat și oferindu-le sprijin până la sosirea echipajelor medicale. Având în vedere temperaturile scăzute și starea acestora, jandarmul le-a invitat să rămână în autoturismul său, unde au fost adăpostite în siguranță.

„Am observat autoturismul ieșit în afara părții carosabile și, pentru siguranța persoanelor implicate, le-am scos din vehicul și le-am rugat să rămână în mașina mea până la sosirea echipajelor medicale”, a declarat plt. adj. șef Teletin Tudorel.

Intervenția nu este un caz izolat. Pentru modul constant în care a acționat în situații similare, punând pe primul loc siguranța cetățenilor și intervenind prompt și cu calm în momente dificile, subofițerul a fost distins de două ori cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Distincția reflectă nu doar un gest punctual, ci un comportament profesional continuu, bazat pe responsabilitate civică și devotament, apreciat atât de instituție, cât și de comunitatea pe care o servește.