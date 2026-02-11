Intervenție salvatoare la SJU Bacău: pacient de 87 de ani, operat cu succes de medicii din cadrul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară

Un bărbat de 87 de ani din Răchitoasa a fost salvat de medicii din cadrul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului Județean de Urgență Bacău, după o intervenție chirurgicală care a durat peste 4 ore.

Foto dreapta: dr. Manole Szasz Bogdan, coordonator al Compartimentului Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SJU Bacău și pacientul de 87 de ani

De la înființarea sa, în urmă cu doar câțiva ani, prin desprinderea de Secția Chirurgie Generală, Compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău preia, în vederea tratamentului medico-chirurgical, unele dintre cele mai complexe cazuri din această specialitate. Recent, echipa de profesioniști a compartimentului a bifat o nouă reușită chirurgicală, efectuată, de data aceasta, pe un pacient cu vârstă înaintată, din județ.

„Este vorba despre un pacient de 87 de ani, din Răchitoasa, care a fost adus la UPU, unde, după ce i s-a pus diagnosticul, a fost acceptat în regim de urgență pe compartimentul nostru. Este un caz mai deosebit, dat fiind diagnosticul de anevrism de aortă abdominală infrarenal, cu un diametru de 11 cm, dar și comorbiditățile prezente, respectiv cardiopatie ischemică și valvulară, precum și stenoză aortică severă. Cu alte cuvinte, exista un risc de deces foarte mare, dacă nu se intervenea”, explică dr. Manole Szasz Bogdan, medicul coordonator al Compartimentului Chirurgie Cardiovasculară.

După o pregătire riguroasă, care a inclus și o informare detaliată a pacientului în privința riscului intraoperator și extraoperator precoce (inclusiv decesul), se intervine chirurgical, timp de patru ore și jumătate, prin efectuarea rezecției anevrismului și a bypass-ului aorto-biiliac. Din fericire, evoluția post-operatorie a pacientului a fost una foarte bună, ținând cont mai ales de vârsta înaintată a acestuia, bolnavul fiind externat după zece zile, evident, în condiții de siguranță deplină.

Este demn de menționat aportul întregii echipe implicate în realizarea acestei intervenții chirurgicale: dr. Manole Szasz Bogdan, medic coordonator al Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară, dr. Manole Ghenadie, medic specialist, precum și dr. Mardare Oana Gabriela, medic primar ATI, alături de asistenta medicală Radu Aida. (sursa: comunicat SJU Bacău)