Interviu cu Relu Damian (II): „Lucian, dacă faci stadionul și mă lași să duc echipa în Liga a II-a, mai câștigi un mandat, indiferent ce spun ăștia, că nu-i curat în oraș!”

Publicăm partea a doua a interviului cu Relu Damian, fost președinte al FCM Bacău și fost candidat PRM la Primărie. Impresarul a dezvăluit că este un apropiat al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, pe care l-a îndemnat să se ocupe de stadion și echipa de fotbal, dacă vrea să fie reales indiferent de performanțele sale administrative. În 2009, i-a ținut același discurs și fostului primar, Romeo Stavarache, pe care l-a încântat cu un stadion plin, la un meci de Cupa României cu Steaua.

Damian a vorbit despre planurile pentru CSM Bacău și sfaturile pe care i le dă primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Cum ajunge cineva de la PRM la USR?

Dar eu nu sunt la USR! Eu am participat la campania lui Viziteu (Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul Bacăului – n.n.), nu a USR. L-am cunoscut printr-un prieten foarte bun, cu un an înaintea alegerilor. I-am urmărit activitatea la Parlament, mi s-a părut un băiat calat pe niște lucruri bune. A ajutat foarte mult faptul că și-a făcut studiile în Franța, eu jucând tenis de câmp în Strasbourg 10 ani. Prin acel prieten comun, am avut 2-3 întâlniri inițiale.

Cine-i prietenul comun?

Nu pot spune, că nu am acceptul lui. Nu e din politică, nu are nicio treabă cu politica!

Eu i-am spus cum văd sportul, cine sunt, el mi-a spus ce vrea să facă, cum… Deci schimbând, așa, niște lucruri, l-am simțit – pentru prima dată – că a atins subiectul „Stadion”.

Cum pentru prima dată, despre stadion se tot vorbește…!?

Da, se vorbește, dar cineva care vrea să facă! A făcut proiect, m-a rugat să-i aduc omul care a făcut studiul de rezistență, m-am dus la el, la USR, cu oamenii care au lucrat la stadion, am mers la fața locului cu el. L-am dus după mine la Proletarul: „Luciane, uite, aici este o bază în centrul orașului, aici vreau să fac academie de copii și juniori!”. Copiii băcăuanilor nu trebuie să mai plătească taxe. Băcăuanii plătesc taxe la Primărie, de ce să mai dea taxe, dacă vor să facă fotbal?! Ah, cei care-și permit să se ducă la privați! În Franța, la academiile susținute de primării, sportivii primesc tot, cazare, masă…

Deci am avut niște interacțiuni care mi-au dat de înțeles că omul, dacă va ajunge primar, chiar vrea să facă ceva în domeniul sportului!

Prieteni pe viață

De ce nu iese să spună ce intenții are, de ce forțează schimbarea conducerii CSM Bacău?

Conducerea CSM trebuie să pună în practică politica primarului, pentru că-i clubul Primăriei. Acel director (Adrian Gavriliu, actualul director – n.n) n-a venit la CSM pentru că a avut 7 ani de management sportiv la 3 cluburi pe care să le promoveze… Nu era MM Stoica, nu era Dinu Gheorghe… a venit pentru că a lipit afișe pentru Necula (Cosmin Necula, primar în 2016-2020 – n.n), și Necula l-a pus acolo!

Și dvs ați „lipit afișe” pentru Viziteu!

Eu n-am lipit niciun afiș, am mers în campanie, o dată în Gherăiești, unde locuiesc, și o dată lângă Mall, și voiam să vedem cum facem accesul lângă Fan Curier, că se plângea lumea. Acolo sunt soluții, dar nu mă bag, pentru că acolo sunt probleme electorale pe care eu nu le stăpânesc. Pe mine mă interesează sportul! Ah, pot să-i dau un sfat, că prieten voi rămâne cu Lucian Viziteu toată viața, indiferent că va mai fi sau nu primar, eu așa am fost cu oamenii cu care am lucrat.

FOTO: Campania electorală 2020, Relu Damian, al doilea din stânga. Al doilea din dreapta este actualul senator USR, Sebastian Cernic

Pe mine nu mă interesează că-s prieten cu el, ca să ajung la CSM! Uite, am spus la mulți, nu vreau să fiu directorul CSM!

„Eu, primar, îmi numesc oamenii mei!”

Dar ce doriți să faceți la CSM?

Vreau să fiu șeful secției de fotbal din CSM.

Și asta-i calea, prin Consiliul de Administrație?

Nu știu calea, căile legale le-au găsit, nu știu cum, cei de la Juridic, din Primărie.

În luna ianuarie, Adrian Gavriliu (directorul – n.n) mi-a propus să mă duc șef la secția de fotbal. Mi-a zis: „Vorbește cu primarul, pentru că eu nu am discuții cu el!”. Am avut cu el trei întâlniri, mari și late, eu îl respect, pentru că a fost sportiv, antrenor bun… în lumea asta, a sportului, el n-a înțeles că trebuie să ne respectăm. El nu respectă! I-am răspuns: „Adriane, nu pot!”. Eu, ca șef al secției de fotbal, depind de director, ca să-mi aprobe niște lucruri, un buget, iar acel director trebuie să se ducă la primar, iar lanțul ăsta nu putea funcționa, pentru că el nu are comunicare cu primarul.

Din vina cui?

A lui Gavriliu, bănuiesc, nu știu a cui e vina! I-am spus că nu suntem compatibili, până la urmă! Cred că primarul nici nu știe (despre propunere – n.n).

Primarul ne-a numit pe mine și pe Puiu Ciobanu în Consiliul de Administrație pe 9 decembrie 2021. Am avut 4 ședințe de CA, deci am participat. Acum, nu știu de ce s-a ajuns la prostia de ieri (Consiliul Local a respins, la vot, intrarea lui Damian și a lui Ciobanu în CA – n.n), pe care eu o consider o greșeală. Atâta timp cât Regulamentul de Organizare și Funcționare spune că sunt 7 membri în CA, unul e directorul clubului, 3 sunt numiți de partide, 3 sunt numiți de primar, pentru ce trebuie să mai vin în Consiliul Local? Ah, vin doar cu cei 3 numiți de Consiliul Local, dar eu, primar, îmi numesc oamenii mei, pot numi pe Dinu Gheorghe, de la București!

Și sunteți „omul” lui Viziteu?

Eu sunt prietenul lui Viziteu! Și omul de sport care încearcă să-i explice ce trebuie făcut în domeniul ăsta.

Dacă sunteți prieten cu primarul, e normal să-și pună prietenii în funcții?

Nu, mă pune datorită CV-ului meu, pentru că eu am manageriat două cluburi de fotbal, cu rezultate (FCM Bacău și Farul Constanța – n.n)!

„Aici ești în junglă, Luciane!”

Păi primarul are „mână proastă”, se vede după numărul dosarelor penale, unul cu condamnare definitivă!

Problema este că el e un băiat cu un extraordinar mult bun simț și vrea să ajute oameni care i-au fost alături, nu vrea să-i lase din mână. El a primit o educație în Franța, dar eu i-am spus de câteva ori, aici suntem în Bacău, România, nu la Grenoble, Franța, unde toți sunt corecți: „Aici ești în junglă, Luciane! Ai ajuns într-o funcție…”

În Franța îți pui prietenii în funcții?

Îi pui pe cei pe care-i consideri că te pot ajuta. Dacă-i alegi greșit, peste doi ani plătești, înseamnă că ți-ai ales greșit oamenii, iar publicul vede: „Stai bă, că l-a adus pe Damian, pentru că au băut un ceai împreună, și n-a făcut nimic, ia să nu-l mai alegem!”

Ah, dacă-l aduci pe Damian, iar Damian promovează echipa în doi ani, lumea o să zică „uite bă, a ales bine!”. De-aia ești primar, să-ți faci echipă! Ei nu se pricep, Viziteu nu poate să se priceapă la fotbal și la toate, el trebuie să aibă abilitatea de a-și aduce în jurul lui o mână de oameni, nu foarte mulți, care să-l ajute în diverse domenii. Iar eu pot să-l ajut la sport, nu mă bag la Spații Verzi!

Ziceți că am participat la retrogradare (a FCM Bacău, în 2010 – n.n), dar am participat pentru că așa mi s-a ordonat, am fost un executant bun și corect.

Oamenii competenți nu se pun prin concurs?

Adrian Gavriliu n-a înțeles un lucru, când a câștigat Necula, director la CSM era Bogdan Milon, un băiat de toată isprava, făcuse lucruri bune, antrenor de badminton, performanțe… A treia zi după alegeri –și sunt martori – s-a dus Adrian la club: „Gata, s-a întors roata, noi suntem la putere!”. Putea și Bogdan să facă ce face Gavriliu, și se luptau un an să-l dea afară!

Poate era altfel de contract…

Nu, cred că era altfel de obraz, înțelegea „m-a adus PNL-ul, a pierdut PNL-ul, mă dau la o parte!”. Așa-i în politică, nu poți să… Ah, ești MM Stoica, ai 17 calificări în Chamipions League, pote să vină și USR, și PNL, și oricine, că tu ești acolo.

Dar eu l-am întrebat textual pe Necula ce l-a recomandat pe Adrian. „E prietenul meu și a lipit afișe, a muncit!” . Bun, l-a pus, analizăm rezultatele. În patru ani de zile, o dată n-a mers Curtea de Conturi la clubul ăla, o dată nu i s-a făcut evaluare profesională anuală, odată n-a dat cont pentru banii pe care i-a cheltuit.

Acum i s-a făcut?

Din ce știu eu, i s-a făcut, dar e normal! Pentru că nu te-ai născut director, asta nu înțelege Adrian.

El a fost pus să facă ceva, cu niște bani foarte mulți, CSM Bacău e printre primele 12 cluburi din țară, ca finanțare. La handbal, CSM Bacău are al cincilea buget din Liga Națională, dar de doi ani ne „batem” la retrogradare, la baraj!

CSM Bacău dă salarii de 7-8.000 de euro net, la handbal. Asta presupune taxe mari, majoritatea jucătorilor sunt non-comunitari, deci taxe și mai mari, bilete de avioane, familii aduse în Bacău. Focșaniul, cu jumătate din banii noștri, a terminat pe locul al cincilea, cu jucători autohtoni, cu 2-3.000, cu un antrenor bunișor.

Vasluiul, la fel, l-a luat pe Armanu (Gabriel Armanu – n.n), pe care Adrian l-a dat afară, și a terminat pe locul șapte, în fața Bacăului, cu cinci locuri! Cu jucători de 2-3.000, maxim 3.500 de euro. Dar la noi se lăfăiau, 6.000, 7.000 de euro. Băi, stați puțin, că noi suntem la retrogradare, fraților!

Viziteu vrea să vă pună șef la CSM sau la secția de fotbal a CSM?

El vrea să schimbe puțin modul în care se lucrează în acest moment la CSM. „Ei” acuză că Viziteu vrea să politizeze clubul. Stai puțin, dar tu ai venit politic la club! Tu îl acuzi că vrea să facă ceea ce ai făcut tu acum 5 ani?!

Viziteu și-a făcut campanie criticând politizarea, iar acum face exact ce spunea că nu va face

Da, dar politizarea o faci când pui în funcție pe unul care nu are legătură cu domeniul. Eu și Puiu Ciobanu consider că suntem oameni de sport, o viață am trăit în sport. Viziteu consideră că suntem buni, dar asta se va dovedi după ce vom începe activitatea. Eu am preluat FCM de la retrogradare și am dus-o, cât a fost liniște, pe locul al cincilea, iar următorul campionat am fost primele etape pe locul întâi, până când s-a… cât s-a putut lucra funcțional.

„Trebuie să dai fotbal la oameni!”

Acea „liniște” era asigurată cu foarte mulți bani publici

Da, ceea ce nu e normal. Bani publici poți să dai în Liga a III-a, pentru că trebuie să dai fotbal la oameni. Poți să dai și în Liga a II-a, dar obligatoriu să ai și privați. Hai să luăm 4-5 ani, câți are Adrian Gavriliu. Am bugetul de venituri și cheltuieli, că am fost la ședința CA: zero lei sponsorizări! E ușor așa, „Viziteu nu mi-a dat bani, de aia nu fac, de aia nu dreg!”. Dar stai, mă, că Viziteu îți dă totuși 760.000 de lei lunar, ăștia sunt bani-bani! Păi cu banii ăștia, tu-mi retrogradezi echipa de fotbal, din Divizia C? Este o rușine a Bacăului, să ne batem cu Avântul Valea Mărului și cu Știința Liești și să retrogradăm!

E rușinos, la handbal, să mă duc doi ani la barajul de retrogradare, să rămân în Liga I și să mă laud, să fac petrecere la Parc. Acolo, alte combinații, cu masa, că nu le știți. Săpați! „Atribuire masă sportivi” – 60.000 de lei lunar. Câți sportivi se duc la Parc, credeți că se mănâncă de 600 de milioane (lei vechi – n.n)?

Câți se duc?

Se duc doar cei de la handbal, că fotbaliștii n-au dreptul, poate se mai duc 1-2 boxeri… În ianuarie, în CA, le-am spus să nu mai dea masă handbaliștilor care câștigă 6.000 de euro. Păi să-și cumpere, nene, masă, că au 6.000 de euro pe lună!

Dacă vrem să dăm masă, să luăm cazuri sociale, boxeri, halterofili, din familii dezorganizate, oameni cu venituri mici, probleme. La ăia, da!

Adrian mi-a zis că sunt de fapt 39.000, dar mi se pare tot exagerat. Se mai cheltuiesc 2.500 de euro cu chiria pentru spațiu. Când s-a desființat sediul de pe Letea, Primăria lui Necula i-a trimis adresă, în care-i propunea sedii ale Primăriei, pe la CAEx, pe la Primăria II. Adrian a răspuns că „aceste locații nu concordă cu statutul clubului CSM Bacău, vom căuta o soluție în privat”. S-au dus în privat la Insulă (fostul Centru de Calcul – n.n) și plătesc 10.000 de lei doar chiria. Dar ce sediu îți trebuie, ești FC Barcelona!?

Păi cu 10.000 de lei plătesc 5 copii pe care părinții nu-i pot ține, n-au bani de mâncare, deplasare. Aia înseamnă si fii manager, să drămuiești fiecare leu!

„Băi, sunteți Divizia C, cum să cheltuiți 500 de milioane pe un cantonament?!”

Alt exemplu: astă iarnă, echipa de fotbal a plecat în cantonament la Târlungeni. S-au cheltuit 10.000 de euro. Băi, sunteți Divizia C, cum, mă, să cheltuiți 500 de milioane, pe un cantonament?! „Păi nu, că trebuie să sudăm echipa, să facem relații de joc, ca să nu retrogradăm!”. OK, bravo, eu, la Divizia C nu aș face așa ceva, dar… mă rog. Au plătit, dar n-au bătut pe nimeni în retur. Păi ce-ați sudat?

În ianuarie, a venit cu un tabel cu 23 de jucători de fotbal, care terminau contractele în iunie 2022, în CA, să le prelungim contractele până la 30 iunie 2023. Am respins: „Păi bine, mă, băieți, prelungim, dar dacă retrogradează în divizia județeană, le plătiți voi salariile de 3-4.000 de lei, cât au acum? Păi cum, le prelungesc la unii care-s pe penultimul loc în Divizia C?”. Ăsta-i management, așa se face?

De aia nu m-am dus, când m-a chemat Adrian, pentru că nu concordăm în viziunea asupra banului public.

„Relu, fă stadion!”

Și cine să fie șef la CSM Bacău?

Jur că nu știu! N-am avut nicio discuție, doar atât i-am spus lui Viziteu: „Au ieșit prea multe discuții, nu mai vreau să fiu director CSM”. Este o nebunie totală! La un moment dat, am vrut, dar dacă aș fiu ajuns director la CSM, îmi doream să duc echipa de fotbal în Liga a II-a. Am un prieten, patronul unei mari firme, între primele zece din țară, care vrea să se implice și care mi-a spus: „Relu, fă stadion, du echipa în Liga a II-a și vin lângă tine cu, indiferent, un milion, două, trei, cât trebuie! Dar fă stadion, că dacă promovăm, nu pot să vin să jucăm la Piatra Neamț, că noi n-avem stadion”. Exact astea i le-am spus și lui Lucian!

Toată vânzoleala asta e pentru fotbal?

Dar nu e nicio vânzoleală, eu nu „vânzolesc” pe nimeni! Viziteu nu este de acord cu modul lui Adrian Gavriliu de a manageria banul public.

În urmă cu câteva luni, Sergiu Sechelariu a spus că ar da Primăriei brandul FCM Bacău. E ceva serios?

Eu cred că e ceva serios. În acel moment, le-am spus la Primărie să pună mâna pe hârtie și să întrebe în ce condiții se poate face această cesiune, gratuit sau, dacă e cu bani, cu cât? N-au făcut!

Eu încerc să le explic că și a ajunge în Liga a II-a ar fi o performanță, că nu avem nimic, suntem la pământ, clubul Primăriei nu are centru de copii și juniori. De ce? Cu un scop, ca să se ducă la ăia, la privați, de aia nu s-a făcut!

Handbalul… Am fost campioni la Juniori 1, cu Armanu, 11 copii din echipa aia joacă acum în Liga I. Români, crescuți de Bacău! Cu mâna lui, domnul Gavriliu le-a semnat dezlegările în alb, fără nicio sumă de transfer. Cum, 11, și acum să nu mai ai grupe de copii și juniori, se joacă turneu final la Bacău, și Bacăul nu participă?!

„Credeam că Adrian se va da deoparte”

Atunci, după alegeri, făcusem un plan în 10 puncte, credeam că Adrian se va da deoparte…

Are contract de muncă pe durată nedeterminată…

Da, dar este ilegal. I l-a făcut Necula tocmai în ideea că era prietenul lui și să nu poată fi dat ușor afară. Dar chiar și cu astfel de contract, ești evaluat anual, nu te-ai născut director! Din ce știu, anul trecut nici Viziteu nu i-a făcut evaluarea, abia anul ăsta i-a făcut. Habar n-am cât a luat, ce, eu știu ce e pe-acolo? Eu am fost o singură dată la Primărie, fără legătură cu sportul, ca să ajut pe cineva. Cu Viziteu m-am întâlnit o dată, la CAEX, la o întâlnire cu oamenii din fotbal.

Și care-i planul, acum?

Eu ce vreau? Așa cum a spus și Adrian, să încercăm să ne menținem în Liga a III-a, să încropim ceva, că timpul este extrem de scurt, în perioada mai-iunie, toate echipele se mișcă, dacă ai ajuns în luna iulie, pe piață rămân jucătorii pe care nu i-a vrut nimeni, ciurucurile. Să ne propunem, în primă fază, play-off, primele patru. Dacă ne ajută Dumnezeu și găsim jucători, să ne batem la promovare, dar nu neapărat cu acest obiectiv. Dar în 2023-2024, obligatoriu echipa trebuie să promoveze în Liga a II-a!

Cu ce bani?

Eu i-am spus lui Lucian că CSM poate funcționa mai bine decât azi și cu 25-30 la sută mai puțini bani. Te lauzi cu 300 de medalii la copii și juniori? Mie să-mi spui ce medalii ai la seniori! Și doar halterele au! Avea și boxul, dar nu i-a mai prelungit contractul lui Relu Auraș, care s-a dus la Onești, mută acolo tot centrul olimpic.

Ca principiu, fotbalul din bani publici este eronat total. Asta am discutat cu Viziteu înaintea alegerilor. În planul pe care l-am făcut cu el figurează bani publici pentru centrul de copii și juniori. Academie de copii – am un francez pe care vreau să-l aduc! Copiii băcăuanilor să nu mai fie obligați să facă fotbal la cele 27 de școli private. Cei care nu mă vor pe mine șef la fotbal sunt ăștia, care care iau 300-400 de lei pe lună cotizație de la copii.

Eu, dacă fac academie la CSM, nu le iau părinților niciun ban, în schimb le dau copiilor mingi, echipament, vitaminizare, tot ce trebuie.

O nouă orientare a stadionului

Sper că cel târziu primăvara viitoare începe demolarea actualului stadion și construcția celui nou. Ar însemna un pas extraordinar. Doar că se va reorienta, pentru spațiu, o poartă va fi spre spital, iar cealaltă spre Sala de Atletism. Se vor expropria terenurile din jur.

Fotbal pentru voturi

În 2009, am căzut în Cupa României cu Steaua București, noi, FCM Bacău, din Liga a II-a. Vine meciul – transmisiune în direct, Pro TV, 20:30, nocturnă… Stavarache mi-a cerut să-l duc în vestiar, la meci. Le-a spus băieților cuvinte frumoase, de îmbărbătare, „să arătăm că noi, Bacăul”… Cum era el, mic și cu mânecile care-i atârnau… Mie personajul mi-a fost drag, și n-am înțeles de ce nu m-a susținut până la capăt, dar asta e altă poveste.

După speech, i-am spus să meargă spre tribuna oficială direct prin teren, să-l taie în două. Am ieșit de la vestiare și am tăiat-o drept, către tribuna oficială. Când am ajuns la mijloc și a văzut toate tribunele arhipline cum aplaudau, m-am uitat așa la el și i-am zis: „Uite, vezi, câte voturi ai avut, 20.000, 30.000? Uite, ăștia toți 10.000 care-s aici, toți au frați, surori, unchi, nepoți… tot bazinul tău electoral e aici! Dacă promovăm echipa asta în Liga I, ești primar două mandate, fără probleme!”.

La fel i-am spus și lui Lucian (Lucian Daniel Stanciu Viziteu): „Dacă faci stadionul până în 2024 și mă lași să duc echipa măcar până în Liga a II-a, mai câștigi un mandat, indiferent ce spun ăștia, că nu-i curat…”.

Ce echipă?

Echipa CSM Bacău, a Primăriei. Mă enervez când aud toți privații, care-s cu interesele lor: vor echipe private, dar bani de la Primărie! Păi stai, mă, de ce să vă dau bani, când echipa e a mea, Primăria?! Ah, ajung în Liga a II-a, unde nu mă mai lasă să promovez în Liga I, găsesc un partener serios, cu care fac un contract, ca să-i cedez 51%: „Băi băiatule, eu pot să-ți dau un milion de euro, tu dai 1,5 milioane. În momentul când n-ai dat acești bani, îți iau echipa înapoi!”.