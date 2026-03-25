INTERVIU. Interzicerea „păcănelelor” în Bacău stârnește dezbateri. „Fenomenul nu dispare, ci se mută în online sau, mai grav, în zona neagră”

Jocurile de noroc, în special segmentul cunoscut popular drept „păcănele”, reprezintă una dintre cele mai controversate, dar și căutate industrii din România. În timp ce o parte a opiniei publice susține înăsprirea regulilor sau chiar interzicerea acestor activități, alții atrag atenția că fenomenul nu poate fi eliminat, ci doar mutat dintr-o zonă în alta.

În contextul numeroaselor dezbateri din spațiul public și al inițiativelor legislative aflate în discuție la nivel local, am considerat oportun să aflăm perspectiva unui antreprenor cu peste 30 de ani de experiență în domeniu. Dacă noile măsuri ar aduce beneficii reale dar, mai ales, dacă pot reduce cu adevărat fenomenul jocurilor de noroc, aflăm din interviul de mai jos, acordat de Gheorghe Acatrinei, administrator al unei firme de profil, dar și reprezentant al administratorilor din domeniu, din județul Bacău.

Reporter: În această perioadă se discută intens despre fenomenul jocurilor de noroc. Pentru mulți pare o temă relativ nouă. De fapt, de când datează acest domeniu și de ce a devenit acum atât de dezbătut?

Gheorghe Acatrinei, antreprenor: Nevoia de divertisment și de emoție este prezentă în rîndul oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. De la zarurile din antichitate până la jocurile digitale de astăzi, au existat mereu forme prin care oamenii și-au satisfăcut aceste impulsuri. Diferența este că, în prezent, subiectul a devenit unul puternic politizat. Este o temă care prinde foarte bine în discursul public – ideea de „protejare a cetățeanului” și a bugetului acestuia. În realitate, însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate.

Considerați că închiderea sălilor de jocuri va reduce fenomenul?

Nu. Fenomenul nu dispare, ci se mută. Dacă interzici un comportament într-un anumit spațiu, nu înseamnă că el încetează. Un exemplu simplu: dacă un fumător nu poate fuma într-un anumit loc, va face acest lucru în altă parte, nu va renunța. La fel se întâmplă și în această industrie. Închiderea spațiilor autorizate va împinge o parte dintre jucători către mediul online sau, mai grav, către zona neagră, unde controlul este inexistent.

Spuneați că domeniul este deja puternic reglementat. Cum funcționează, concret, acest control?

Activitatea este autorizată și monitorizată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În sălile fizice există reguli stricte: accesul minorilor este interzis, persoanele autoexcluse sunt identificate, iar activitatea este monitorizată prin sisteme dedicate. Practic, există un control real. Dacă aceste activități se mută în online, verificarea devine mult mai dificilă. Știm cu toții cât de ușor pot fi ocolite restricțiile de vârstă în mediul digital.

Așadar, considerați că măsurile propuse afectează în principal operatorii din zona fizică?

Evident. Se creează impresia că se combate fenomenul, dar, în realitate, acesta va rămâne activ. Jucătorii nu dispar, ci vor migra către mediul online, iar marii operatori – pe care îi vedem promovați constant prin campanii cu bugete foarte mari – vor avea de câștigat.

În schimb, operatorii locali vor fi cei afectați direct. Vorbim despre firme care oferă locuri de muncă și contribuie la bugetul de stat, dar care, în aceste condiții, vor fi nevoite să își închidă activitatea. Asta înseamnă concedieri, pierderi de venituri fiscale și un impact economic local real.

Mai mult decât atât, efectele se vor vedea și în plan urban. Există deja numeroase spații comerciale goale în Bacău, ca urmare a închiderii altor afaceri. În mod cert, numărul acestora va crește în perioada următoare, dacă astfel de măsuri vor fi aplicate.

Ați menționat contribuțiile la buget. Care este, în realitate, impactul financiar al acestui sector?

Costurile sunt foarte ridicate. Un singur aparat generează aproximativ 9.000 de euro anual către stat, indiferent dacă produce sau nu venit. La 100 de aparate vorbim de 900.000 de euro pe an. Dacă adăugăm salarii, chirii și mentenanță, depășim ușor un milion de euro anual – bani care ajung în economie și la bugetul de stat. În plus, taxele au crescut semnificativ în ultimii ani. De exemplu, taxa de licență a crescut de la 10.000 de euro, în 2019, la 150.000 de euro în prezent, fiind aceeași atât pentru firme mici, cât și pentru operatori foarte mari. Pentru o companie mică este o presiune uriașă, în timp ce pentru o multinațională este mult mai ușor de suportat.

La nivel local, autoritățile pot decide asupra funcționării acestor activități. Cum vedeți inițiativa de interzicere a sălilor de jocuri în municipiu?

Din perspectiva autorităților locale, nu există un beneficiu direct semnificativ, deoarece majoritatea taxelor merg la bugetul de stat. În acest context, interzicerea devine o decizie simplă, cu impact de imagine. S-a discutat inclusiv despre relocarea în afara orașului, însă legislația actuală nu permite acest lucru, deci vorbim mai degrabă despre o soluție teoretică.

Există totuși soluții prin care și bugetul local ar putea beneficia de venituri suplimentare prin aprobarea acestui tip de activitate?

Da. O variantă ar fi introducerea unei taxe locale de autorizare, similară celor din alte domenii, cum ar fi alimentația publică. În plus, se pot impune reguli stricte privind vizibilitatea: fără reclame agresive, fără firme luminoase, fără promovare excesivă. Astfel, ar exista și venituri locale, dar și o protecție mai bună a populației.

Criticii spun că aceste activități generează dependență și probleme sociale. Cum le răspundeți acestora?

Orice exces poate deveni problematic. Acest lucru este valabil nu doar pentru jocuri de noroc, ci și pentru alcool, tutun, zahăr, suplimente alimentare sau alte produse. Dar aceste domenii sunt tratate diferit. Discuția ar trebui să fie una echilibrată, bazată pe măsuri reale de prevenție, nu doar pe interdicții care mută problema dintr-o zonă în alta.

Dependența există, totuși. Ce măsuri sunt prevăzute pentru prevenire și tratament?

Într-adevăr, există o categorie de jucători care depășesc limita și ajung să se confrunte cu această problemă. Tocmai de aceea, legislația prevede taxe suplimentare dedicate prevenirii și combaterii dependenței. La nivel național sunt autorizate aproximativ 40.000 de aparate slot-machine, iar pentru fiecare aparat se plătește anual o taxă de viciu de 1.000 de euro și o taxă pentru joc responsabil de 500 de euro. Vorbim, așadar, despre sume foarte mari colectate în fiecare an cu destinație clară – finanțarea programelor de prevenție și tratament.

Din păcate, aceste fonduri nu sunt încă valorificate la nivelul așteptărilor iar infrastructura de sprijin pentru persoanele afectate rămâne insuficient dezvoltată. În acest context, este legitim să ne întrebăm dacă soluția este închiderea spațiilor autorizate sau utilizarea eficientă a resurselor deja existente pentru a trata problema în mod real.

Având în vedere experiența dumneavoastră de peste 30 de ani în domeniu, cum vedeți aplicarea unei soluții echilibrată?

Dacă se dorește cu adevărat reducerea fenomenului, atunci abordarea ar trebui să fie una unitară – inclusiv în ceea ce privește mediul online și alte forme de jocuri. În forma actuală, măsurile propuse afectează în principal operatorii mici, locali, în timp ce marii jucători își consolidează poziția. O soluție echilibrată ar însemna reglementare coerentă, control eficient și tratament egal pentru toți actorii din piață, fie că vorbim despre păcănele, jocuri online sau loterie.

Care este impresia dumneavoastră după dezbaterea organizată de Primăria Municipiului Bacău privind interzicerea activităților de jocuri de noroc în locații fizice?

Impresia mea este că această dezbatere a fost organizată mai degrabă pentru a bifa o etapă procedurală decât pentru a genera un dialog real. Am remarcat faptul că în sală nu au fost prezenți cetățeni fără legătură directă cu domeniul, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la interesul real al publicului larg față de acest subiect.

Din perspectiva mea, acest lucru arată că percepția generală de respingere totală a sectorului nu este chiar atât de clar conturată în rândul populației. Lipsa unei participări diverse sugerează mai degrabă indiferență sau o informare insuficientă, decât o opoziție fermă și generalizată.