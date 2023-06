INVESTIGAȚIE! „Coincidențe” bănoase pentru soțul unei șefe din Primăria Bacău. Peste 70 de contracte într-un an cu Căminul de Bătrâni, subordonat municipalității

Firmele Raldia Distrib SRL și Orion Mob SRL câștigă, din primăvara lui 2022, contracte pe bandă rulantă cu Căminul de Bătrâni, instituție în subordinea Primăriei Bacău. Societățile aparțin în acte soțului Dianei Ilie, șefa serviciului Tineret și Informare Cetățeni din cadrul Primăriei. Datele de contact ale firmei, cum apar pe site-uri de specialitate, precum termene.ro, sunt însă chiar ale funcționarei publice, ea răspunzând și la telefonul firmei.

Raldia Distrib SRL e înființată în 2014 de Diana Ilie (foto), pe acea vreme angajată în Primăria Bacău. Conform termene.ro, din 2015 până în 2017 societatea a avut puțină activitate, după care, până în 2021, cifra de afaceri a fost zero. În acte, Diana Ilie s-a retras din firmă în 2019, cedând părțile sociale către soțul său, Vlad-Răzvan Ilie.

Afaceri prospere cu instituțiile municipalității

În 2022, la puțin timp după ce Diana Ilie este numită șefă la Serviciul Tineret și Informare Cetățeni din Primărie, firma ia avânt și începe să prindă contracte cu Căminul de Bătrâni din Bacău, aflat în subordinea Primăriei. Conform platformei SICAP, din martie 2022 până în prezent, adică în puțin peste un an, Raldia Distrib reușește să încheie 63 de contracte cu instituția amintită. Sumele variază de la 5.500 la 12.500 de lei și constau în primul rând în livrarea de alimente sau materiale de curățenie. În total, valoarea contractelor cu Căminul de Bătrâni însumează 535.000 de lei.

Mai jos puteți vedea centralizatorul cu achizițiile Căminului de Bătrâni de la Raldia. (click pentru a mări)

Facsimil: achizițiile Căminului de Bătrâni de la Raldia

Pe lângă contractele pe bandă rulantă cu Căminul de Bătrâni, societatea mai „prinde” câteva contracte și cu SMUP (Serviciul Municipal de Utilități Publice), căruia îi vinde detergenți de 25.000 de lei, Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC), căruia îi vinde software de 105.000 lei, și Școala Constantin Platon, căreia îi vinde camere video și accesorii de 55.000 de lei. Coincidență, toți acești clienți sunt entități aflate în subordinea municipalității băcăuane, acolo unde Diana Ilie este șefă de serviciu. De altfel, conform SICAP, aceștia sunt și mare parte dintre clienți.

Firma lui Ilie vinde de toate Căminului de Bătrâni

În 2022, cifra de afaceri a firmei fără niciun angajat ajunge la 656.000 de lei. De notat este că doar contractele cu Căminul de Bătrâni ajung la 535.000 de lei.

foto – indicatorii financiari ai firmei Raldia arată cum au explodat afacerile după ce a început colaborarea cu Căminul de Bătrâni

Pe lângă Raldia, soțul Dianei Ilie mai înființează însă o firmă în 2022, Orion Mob. Nici bine deschisă, societatea începe să „prindă” contracte cu același Cămin de Bătrâni din Bacău. Până în prezent, 14 contracte. Firma vinde instituției publice aragaze, frigidere, televizoare, paturi electrice și multe altele. Cel mai mare contract, încheiat în aprilie 2023, ajunge la 240.000 de lei, pentru paturi metalice.

Nu mai are legătură cu firma, dar răspunde la telefonul societății

Deși nu mai apare în actele firmei și, conform legii, nu ar mai trebui să aibă nicio activitate, remunerată sau nu, în cadrul societății, Diana Ilie (foto) a răspuns la numărul de contact al firmei Raldia. Redăm mai jos conversația cu șefa din Primăria Bacău:

Bună ziua, societatea Raldia Distrib? Da, vă rog! De la Ziarul de Bacău vă sun. De ce răspundeți dumneavoastră la telefonul acesta? Pentru că este numărul meu de telefon. E numărul firmei cu care nu ar trebui să mai aveți vreo legătură din 2019… Păi nu mai există pe numele meu. Și cu toate acestea răspundeți la telefonul firmei. V-am sunat să ne explicați de ce firma are atât de multe contracte cu Căminul de Bătrâni. Păi așa cum v-am zis, firma nu mai este pe numele meu și atunci o să vă rog să îi contactați pe cei care se ocupă. Mulțumesc!

„Statul e un client cu care vrei să lucrezi”

După discuția scurtă cu Diana Ilie, l-am contactat pe soțul acesteia, care ne-a răspuns la întrebări. „Da, am preluat firma de la soție pentru că ea devenea funcționar public și nu are voie să dețină firme”, ne-a explicat Vlad Ilie. Întrebat dacă nu crede că ar fi o problemă faptul că aproape toate contractele de pe SEAP sunt cu instituții din subordinea Primăriei Bacău, el a declarat că mai are și alți colaboratori.

Foto – Căminul de bătrâni, o mină de aur pentru firma Raldia Distrib SRL

„Nu este vorba că e exclusiv cu instituții. Sunt parte din colaboratorii mei. Dar da, mă străduiesc să mă pliez pe cerințe și să colaborez cu ei. Eu mai am și alte colaborări. Eu am o afacere privată pe care mă străduiesc să o dezvolt cum pot. Statul e un client cu care vrei să lucrezi. Faptul că soția lucrează în primărie e fără consecințe și fără legătură”, a mai susținut soțul Dianei Ilie.

Sora Dianei Ilie, proaspăt angajată la Primăria Bacău

Foto – Raluca Tamaș, Diana Ilie și Vlad Ilie (sursă: Facebook)

Raluca Tamaș, sora Dianei Ilie, șefa Serviciului de Tineret și Informare Cetățeni, a fost de curând angajată în Primăria Bacău, la Direcția de Taxe și Impozite Locale. De altfel, numele firmei, „Raldia”, vine de la Raluca si Diana, cele două surori nedespărțite.

Diana Ilie a intrat de curând și în grațiile primarului Lucian Stanciu-Viziteu, fiind chiar trimisă de acesta la emisiuni, pentru a-i ține locul și a reprezenta Primăria Bacău.