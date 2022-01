INVESTIGAȚIE: Consultanță, pe filiera USR! Cum a ajuns „omul lui Clotilde” să facă politica de parcări a administrației Viziteu

Unul dintre puținele proiecte promise de primarul Lucian Stanciu-Viziteu care a și fost demarat este cel al gestionării parcărilor din oraș. Până acum însă, banii pe mai multe contracte de consultanță au mers, indirect, către un membru USR pe care presa națională îl numește „omul lui Clotilde”. Este vorba despre Cornel Bărbuț, un fost candidat la funcția de consilier USR, care implementează proiecte asemănătoare privind gestionarea parcărilor și în alte primării conduse de primari USR, cum ar fi sector 1 București sau Brașov.

Proiectul de gestionare a parcărilor din orașul Bacău a fost inițiat de viceprimarul Liviu Miroșeanu, însă, la scurt timp, primarul Viziteu a anunțat că preia el „frâiele operațiunii”. Proiectul vizează implementarea unui regulament de parcare, atât rezidențială cât și publică, dar și gestionarea și găsirea de noi locuri de parcare.

Strategia parcărilor, pusă la punct împreună cu viitorul consultant

O primă întâlnire dintre conducerea Primăriei Bacău și Corneliu Bărbuț a avut loc în 2020, înainte de atribuirea primului contract de consultanță privind gestionarea parcărilor din oraș. Acest fapt a fost confirmat pentru Ziarul de Bacău de viceprimarul Cristian Ghingheș, care a participat la întâlnire.

„Întâlnirea a avut loc pe 10 noiembrie 2020 și a participat domnul Bărbuț, alături de primar și de mine. S-a discutat despre un plan ce viza gestionarea parcărilor. S-a stabilit atunci ca acest plan să includă trei componente – strategie, regulament de parcări și operaționalizare. Dar ulterior n-am mai fost invitat la vreo altă discuție”, a declarat viceprimarul Ghingheș.

Mai apoi, firma Fiveplus Consulting, care la prima vedere nu are nicio legătură cu Cornel Bărbuț, a câștigat prima achiziție demarată de municipalitate, în data de 2 martie 2021, în valoare de 45.000 de lei.

Bărbuț coordonează proiectul

Chiar dacă în acte firma Fiveplus Consulting este cea care ar desfășura contractul, în fapt, așa cum arată chiar site-ul firmei Fiveplus (foto), firma Vegacomp Consulting, ce aparține lui Cornel Bărbuț este cea care „conduce ostilitățile”. De altfel, Bărbuț este și coordonator de proiect, cum reiese dintr-o notă internă, obținută pe surse de Ziarul de Bacău (foto).

Foto: stânga – captură de pe pagina de internet Fiveplus Consulting / dreapta – notă internă a companiei, în care se confirmă că Bărbuț coordonează proiectul

Urmează al doilea contract

După primul contract pentru „servicii de consultanță pentru auditul parcărilor, elaborare regulament parcări și plan de organizare a funcționării regulamentului de parcări”, la finalul anului, a venit și al doilea contract de consultanță, de data aceasta pentru implementarea regulamentului realizat în primul contract. Acesta a fost încheiat pe 17.12.2021 cu Fiveplus Consulting, pentru o valoare de 84.000 de lei, denumirea exactă fiind „Servicii de consultanţă pentru parcări şi asistenţă tehnică pentru implementarea Regulamentului de parcări la parcările rezidenţiale din municipiul Bacău”.

Bani în buget pentru mai multă consultanță

Totodată, primarul Lucian Stanciu-Viziteu a pus deoparte, în bugetul pe 2022 o sumă de 200.000 de lei pentru „Consultanță și asistență tehnică pentru parcări”. Se poate presupune că aceeași firmă care a început sarabanda consultanțelor privind parcările, o va și termina.

Răspunsurile lui Bărbuț, contrazise de fapte

Contactat telefonic, Cornel Bărbuț a declarat, iritat, pentru Ziarul de Bacău că orice legătură între contracte și partid sunt „insinuări”. „Da, sunt membru USR și sunt băcăuan. Mă cunosc cu domnul Viziteu, în calitate de membru USR, însă orice legătură între acest aspect și contracte este o insinuare. Am pus senzori de parcare în Constanța, la mall la AFI, nu doar la primării USR. Aici e o miză a PNL și PSD împotriva USR”, a spus Bărbuț.

Consultantul a insistat că a lucrat doar în cadrul primului contract, „ca ajutor”, și a insistat că nu firma lui se ocupă de parcări ci Fiveplus Consulting, care a câștigat contractul. Asta în ciuda faptului că tocmai firma Fiveplus pe site a menționat că lucrează cu societatea lui Bărbuț la Bacău, iar în nota internă prezentată, acesta este coordonator de proiect, nu „ajutor”. Mai mult decât atât, așa cum veți citi la finalul materialului, chiar primarul Stanciu-Viziteu admite că Bărbuț „lucrează des” alături de conducerea Primăriei la proiect.

Cornel Bărbuț – sursă foto: Facebook

„Contractul s-a încheiat de mult. Eu am lucrat ca ajutor”, a spus Bărbuț. Chestionat despre contractul recent, cel de-al doilea, acesta a negat vreo implicare, deși continuă să fie surprins alături de primarul Viziteu, „pe teren”. „Contractul e al firmei Fiveplus, nu al firmei mele”.

Întrebat dacă e normal să participe la o întâlnire referitoare la strategia parcărilor în municipiul Bacău alături de conducerea Primăriei, chiar înainte ca firma sa, alături de Fiveplus Consulting, să câștige contractul privind parcările din oraș, Bărbuț a ocolit un răspuns direct, susținând că el s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai Primăriei și mai demult.

„Am participat la întâlniri și pe vremea lui Necula. Și sunt băcăuan, mă interesează ce se întâmplă în Bacău. Ce vi se pare anormal?”, a mai spus Bărbuț, care a recunoscut totuși că locuiește în București.

Menționăm că l-am contactat telefonic și pe Alin Niță, unul dintre acționarii Fiveplus Consulting, conform termene.ro, pentru lămuriri suplimentare. Acesta ne-a răspuns, ne-a rugat să revenim în jumătate de oră, după care nu a mai răspuns apelurilor noastre.

Cine este Cornel Bărbuț și cum a ajuns să facă politica de parcări a primăriilor USR

Cornel Bărbuț este de origine băcăuan, conform CV-ului său. Însă până la contractele cu Primăria Bacău, legăturile sale cu orașul sunt doar din timpul tinereții. Acesta este prezentat de ziarul Gândul, într-un articol din 2021, drept candidat USR la Consiliul Local al sectorului 1 București, devenit așa-zis consilier onorific al primăriței Clotilde Armand. Acesta ar conduce ”Grupul de lucru pentru Parcările din Sectorul 1”. Pe de altă parte, Bărbuț deține Vegacomp Consulting, firmă care oferă consultanță în domeniul parcărilor. Jurnaliștii de la Gândul susțin că primărița Clotilde Armand, alături de Bărbuț, vor să transforme parcările sectorului 1 București în „portofelul” USR. detalii aici

Bărbuț, prin aceeași firmă, primește și de la Primăria Brașov, prin Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, un contract asemănător celui de la Bacău. Conform ziarului Bugetul, valoarea este de 105.000 de lei și vizează implementarea unei politici de parcări în municipiu. Primăria Brașov este condusă de Allen Coliban, USR.

Primarul Viziteu se ocupă de parcări doar când îi convine

Primarul Stanciu-Viziteu, alături de Clotilde Armand și Dan Barna

Contactat pentru un punct de vedere, primarul Lucian Stanciu-Viziteu a aruncat pisica în curtea viceprimarului Miroșeanu, care se pare că se ocupă de parcări când situația devine incomodă pentru primar. Asta, în ciuda deselor ieșiri publice, live-uri și alte postări în care Viziteu se laudă cu gestionarea parcărilor din oraș.

„Nu există nicio relație între acea firmă și mine. Reprezentantul companiei vine des în Bacău și lucrează alături de colegul meu, dl. viceprimar Miroșeanu, și au făcut o treabă excelentă anul trecut prin regulamentul de parcări rezidențiale, politica de parcări cât și legat de aplicația informatică de rezervare de parcări rezidențiale. Domnul Bărbuț este băcăuan și probabil se bucură și el că terminăm cu această parte a istoriei. Este un lucru bun că un băcăuan specialist SmartCity își pune la dispoziție cunoașterea pentru a aduce plusvaloare băcăuanilor”, a declarat primarul Stanciu-Viziteu pentru Ziarul de Bacău.

În ciuda declarațiilor că Bărbuț ar lucra cu viceprimarul Miroșeanu la parcări, Ziarul de Bacău a intrat în posesia unei filmări în care primarul Viziteu se plimbă, recent, alături de consultantul Vegacomp Consulting, în cadrul unei acțiuni de demolare a garajelor.

Video:

Viceprimarul Miroșeanu: ”Există niște insinuări pe care doresc să le risipim”

Pentru că primarul Viziteu s-a distanțat, în declarația sa, de contractul pentru parcări, insinuând că viceprimarul Miroșeanu este cel care se ocupă, am solicitat și poziția acestuia din urmă. Vicele PNL s-a arătat deranjat de poziția ”lipsită de fair-play” a primarului și a confirmat că, deși proiectul legat de parcări aparținea liberalilor, Stanciu-Viziteu l-a pus în fața contractului deja semnat.

”În răspunsul domnului primar Stanciu-Viziteu la întrebarea dumneavoastră există niște insinuări pe care doresc să le risipim. Adevărul trebuie spus și pus la locul lui. În primăvara anului 2021, m-am dus la domnul primar cu două propuneri de proiecte majore, pe care noi, cei de la PNL, le aveam pentru municipiul Bacău. Unul viza repartizarea parcărilor de reședință din oraș, iar al doilea avea în vedere demolarea garajelor și reamenajarea spațiilor virane rezultate.

Când am propus parcări de reședință și un regulament pentru repartizarea acestora, domnul primar Viziteu m-a informat că există deja un contract încheiat de Primăria Bacău cu o firmă, pentru tot ceea ce înseamnă parcări publice din oraș. Evident, pentru că era acest contract, m-am întâlnit cu consultantul și am discutat, astfel încât să punem la punct regulamentul, aplicația pentru repartizarea parcărilor și alte elemente de ordin tehnic. Repet. Consultantul era deja desemnat și nu am avut niciun amestec în alegerea acestuia.

Personal, m-am bucurat când am constatat că ambele proiecte ale liberalilor, și parcările de reședință, și demolarea garajelor, sunt pe placul primarului Stanciu-Viziteu, care le-a pus în practică. În fond, important este să facem ceva bun pentru băcăuani, să schimbăm fața orașului, nu mai contează a cui a fost ideea. Dar îl atenționez pe domnul primar, cu toată seriozitatea, să nu arunce în curtea mea povești care nu îmi aparțin. Mă surprinde total neplăcut pozitia sa, care demonstrează și lipsă de asumare, și lipsă de fair play. Nu am avut niciun amestec în desemnarea consultantului, am lucrat cu acesta, în speranța să facem treabă bună”, a declarat viceprimarul Liviu Miroșeanu.