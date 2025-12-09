Investiție de 4,5 milioane euro la Hotel Decebal din Bacău. Clădirea de la „km zero” a intrat în renovare și va trece la 4 stele

Hotelul Decebal din municipiul Bacău a intrat în ample lucrări de renovare. Administrația imobilului de la „kilometrul zero” anunță o investiție de 4,5 milioane de euro, în urma căreia unitatea hotelieră va trece de la trei la patru stele.

Primele demersuri birocratice pentru începerea lucrărilor s-au făcut în mai 2024, după ce, în 2020, pandemia a întrerupt o inițiativă similară, în timpul căreia doar s-a schimbat tâmplăria și s-a renovat fațada.

Imobilul se modernizează pe etape de câte trei etaje, de sus în jos, pentru a permite funcționarea în paralel, a explicat pentru Ziarul de Bacău managerul Cezar Ivanof. „Lucrările sunt profunde și vizează și aducerea la actualele standarde ale ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență – n.n). Doar aceste lucrări au scumpit investiția de la 3,5 la 4,5 milioane de euro. Se schimbă toate instalațiile, se trece la climatizarea electrică centralizată și, desigur, vom avea mobilier nou”, a precizat Ivanof.

Când a fost construită, unitatea a fost concepută ca un hotel „semi-occidental”, destinat în special turiștilor străini. Pentru acel moment, arhitectura era spectaculoasă, dar și acum ar fi greu de construit la asemenea standarde, potrivit managerului.

Hotel Decebal va avea, după renovarea proiectată de Ardesign din București, 98 de camere și apartamente, la standardul de 4 stele, „business premium”. Iluminatul arhitectural va fi „spectaculos”, a mai dezvăluit managerul.

Cezar Ivanof a mai preconizat că finalizarea oficială a renovării se va face la 1 mai 2027, pentru a marca și data inaugurării, care este, după unele surse, 1 mai 1970.