Investiție de 8,9 milioane lei. CRAB a finalizat lucrările de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare din Buhuși

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a organizat luni, 25 mai 2026, o conferință de presă la Buhuși, pentru a marca finalizarea lucrărilor din cadrul LOT 1 al contractului CL4 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși”. La eveniment au participat Doru Constantin, managerul CRAB, eurodeputatul Dragoș Benea, Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean, Adrian Popa, deputat PSD, Ciprian Bogea, președinte ADIB, și Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși.

Investiția face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, finanțat din fonduri europene.

Potrivit CRAB, lucrările au început în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și au fost finalizate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 8,9 milioane de lei, din care peste 5,6 milioane de lei reprezintă contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională. Restul finanțării a fost asigurat din bugetul național, contribuția UAT Buhuși și fondurile operatorului regional. Executantul lucrărilor a fost societatea CORDEP SRL.

Doru Constantin, managerul CRAB, a declarat, în deschiderea conferinței de presă, că este o mândrie pentru compania pe care o conduce să anunțe finalizarea unui contract de lucrări. Investiția face parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, pentru perioada 2014-2020, în valoare totală de aproape 3,2 miliarde de lei, cu termen de finalizare 2029.

Dragoș Benea, eurodeputat: „Principalul obiectiv al acestui proiect este conducta de peste un km, între gospodăria de apă și rezervoare. Aceasta a fost principala durere a Buhușiului. În al doilea rând, mă bucur să aud despre un antreprenor că și-a făcut treaba. Din păcate, eu am mai spus, pentru implementarea proiectului mare, pe apă-canal, de 650 de milioane de euro, avem nevoie de un Umbrărescu pe apă-canal, adică de antreprenori care să-și respecte termenele și contractele.

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a subliniat faptul că realizarea rețelelor de apă va schimba viața locuitorilor din Buhuși.

Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși: „De când s-a integrat în ADIB, Buhușiul a beneficiat din plin de investiții în rețeaua de apă și canalizare”. Edilul a dat ca exemplu stația de epurare modernă a orașului și extinderea cu 21 de km a rețelei de alimentare cu apă și 11 km de canalizare.

Ciprian Bogea, președintele ADIB, forul tutelar al CRAB, a rugat primarii să-și prioritizeze investițiile care, în unele zone, se suprapun cu lucrări locale, cum sunt asfaltările.

Adrian Popa, deputat PSD, și-a declarat sprijinul, alături de colegii săi parlamentari, de a susține aceste proiecte, dacă apar blocaje de la nivel central.

Ce lucrări s-au făcut, în cadrul proiectului de la Buhuși?

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări importante atât pentru sistemul de alimentare cu apă, cât și pentru rețeaua de canalizare din oraș. Astfel, au fost modernizate și extinse conducte de distribuție, a fost construită o nouă conductă de aducțiune, au fost realizate sute de branșamente și racorduri, precum și zeci de hidranți.

Concret, pentru sistemul de apă au fost:

reabilitați 2,5 kilometri de rețea;

extinse conductele pe încă 437 de metri;

realizate 281 de branșamente și 59 de hidranți;

construită o conductă de aducțiune cu o lungime de 1,18 kilometri.

În ceea ce privește canalizarea, proiectul a inclus:

extinderea rețelei pe aproape 380 de metri;

reabilitarea a peste 500 de metri de conducte;

realizarea a 63 de racorduri.



Lucrările au fost efectuate pe mai multe străzi din Buhuși, inclusiv:

Chebac

Ștefan cel Mare

Aurel Vlaicu

Spiru Haret

Ion Borcea

Primăverii

Teiului

Obiectivele proiectului

modernizarea infrastructurii de apă și canalizare,

reducerea pierderilor din rețea,

creșterea accesului populației la servicii moderne,

protejarea mediului,

creșterea siguranței și continuității serviciilor.

Reprezentanții companiei susțin că investiția va contribui la creșterea calității serviciilor publice și la protecția mediului, prin asigurarea unei infrastructuri moderne și conforme cu standardele europene.

Proiectul regional derulat de CRAB are ca obiectiv extinderea accesului populației la servicii de apă potabilă și canalizare și creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în județul Bacău.