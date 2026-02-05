Investiție de peste 27 milioane lei pentru rețeaua de gaze în Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara

Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, va beneficia de o investiție majoră în infrastructura de utilități, după ce, pe 3 februarie 2026, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a fost semnat contractul de finanțare pentru înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara.

Anunțul a fost făcut de primarul Cătălin Sabău, care a participat la semnare alături de deputații Lucian Bogdănel, Vasile Budacă și Adrian Popa, secretarul de stat Alexandru Stoica și Gelu Panfil, fost vicepreședinte CJ.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și are o valoare totală de 27.170.180,99 lei, cu TVA inclus. Fondurile vor fi asigurate atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local al comunei Târgu Trotuș.

Rețeaua de distribuție va fi amplasată pe zona stradală a celor trei localități, punctul de pornire fiind nodul 138, prin cuplarea la stația de reglare existentă în localitatea Tuta. Lungimea totală a rețelei va fi de 24.291 de metri și va include 1.647 de branșamente pentru utilizatori casnici și non-casnici.

Procedura de achiziție a lucrărilor a fost deja publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 februarie 2026, ora 15:00.

Durata de implementare a proiectului este estimată la 24 de luni de la semnarea contractului de achiziție publică pentru lucrări.

Investiția este considerată una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea comunei, extinderea rețelei de gaze urmând să crească nivelul de confort al locuitorilor și atractivitatea zonei pentru investiții viitoare.