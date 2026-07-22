Investiții de aproape 7 milioane de lei la SJU Bacău. Rețeaua electrică a Pavilionului Pediatrie și a Blocului Medico-Chirurgical, modernizată

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău derulează în această perioadă două investiții în infrastructura de alimentare cu energie electrică, în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit conducerii unității medicale, proiectele au ca scop creșterea siguranței în alimentarea cu energie a unor secții esențiale și pregătirea infrastructurii pentru viitoare extinderi și dotări medicale.

Primul proiect vizează Pavilionul Pediatrie, unde vor fi modernizate și extinse rețelele electrice care deservesc corpurile A și B, în care funcționează Secția Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Pediatrie și Compartimentul de Recuperare Pediatrică.

Lucrările includ construirea unui nou punct de transformare de joasă tensiune, înlocuirea transformatoarelor existente, schimbarea rețelelor electrice subterane pe trasee de câteva sute de metri și instalarea unui grup electrogen cu o putere de 1.000 kVA, destinat asigurării alimentării cu energie în cazul unor avarii.

Potrivit reprezentanților spitalului, infrastructura este dimensionată și pentru alimentarea viitorului Centru de Îngrijiri Paliative și Recuperare Pediatrică, proiect prin care SJU Bacău intenționează să extindă serviciile medicale dedicate copiilor cu afecțiuni complexe.

În paralel, un al doilea proiect este implementat la Blocul Medico-Chirurgical, unde va fi construit un nou punct de transformare. Investiția este menită să crească siguranța alimentării cu energie electrică a uneia dintre cele mai importante structuri medicale ale spitalului.

Noua infrastructură va putea susține atât consumul actual, cât și dezvoltarea viitoare a unității sanitare, inclusiv instalarea unor echipamente imagistice și radiologice de ultimă generație, necesare pentru diagnostic și tratamente moderne.

Conducerea SJU Bacău precizează că, pe durata lucrărilor, sunt necesare săpături și intervenții în exteriorul clădirilor, ceea ce poate provoca un disconfort temporar pentru pacienți și vizitatori. Zonele de șantier sunt delimitate și semnalizate, iar lucrările se desfășoară cu respectarea normelor de siguranță.

După finalizarea investițiilor, suprafețele afectate vor fi readuse la starea inițială, inclusiv prin refacerea aleilor, a carosabilului și reamenajarea spațiilor verzi.