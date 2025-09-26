Investiții de peste 41 milioane lei pentru amenajarea râului Trotuș și a afluenților, pe tronsonul Ghimeș–Urechești

Administrația Bazinală de Apă Siret derulează, în județul Bacău, un amplu proiect de protecție împotriva inundațiilor: ”Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronsonul Ghimeș – Urechești”. Pentru anul 2025, obiectivul beneficiază de o finanțare în valoare totală de 41,38 milioane lei, din care 39,9 milioane lei sunt destinate lucrărilor de construcții-montaj, sumele fiind asigurate din surse proprii și de la bugetul de stat.

În prezent, se execută lucrări în patru locații, fiecare vizând zone expuse riscului de inundații și eroziuni de mal. La Moinești, în cadrul etapei I, pe râul Tazlău Sărat, în zona localității Zemeș, se execută apărări de mal atât pe malul drept, cât și pe malul stâng, pe o lungime totală de 820 de metri. De asemenea, se realizează șapte praguri de fund și se recalibrează albia pe 660 de metri, măsuri esențiale pentru reducerea riscului de inundații. Tot la Moinești, etapa a II-a presupune lucrări pe râul Urmeniș, mai precis consolidarea malurilor pe 1.352 de metri, realizarea a trei praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 835 de metri.

Lucrări importante au loc și la Palanca, pe râul Trotuș, unde se amenajează 2.660 de metri de apărări de mal, se construiesc opt praguri de fund și se recalibrează albia pe 2.777 de metri. De asemenea, la Brusturoasa, în satul Cuchiniș, proiectul cuprinde două sectoare de lucru pe râul Trotuș, unde sunt prevăzute apărări de mal pe 3.004 metri, opt praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 2.842 de metri.

”Ne dorim ca oamenii să trăiască cu siguranța că locuințele, terenurile și infrastructura lor sunt protejate de riscul inundațiilor. Credem cu tărie că fiecare metru de lucrare executat înseamnă un pas înainte pentru siguranța oamenilor și pentru viitorul zonei”, a declarat Relu Adam, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret.

Prin aceste investiții, comunitățile locale din Zemeș, Moinești, Palanca și Brusturoasa vor beneficia de o protecție mai bună împotriva fenomenelor hidrologice extreme. Proiectul contribuie la creșterea siguranței populației și a infrastructurii și la reducerea riscurilor generate de viituri pe râul Trotuș și afluenții săi.