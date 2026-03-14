Investiții de peste 85 milioane lei! 37 de primării din Bacău primesc finanțare pentru modernizarea iluminatului public

Un număr de 37 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău au fost aprobate pentru finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). O parte dintre primari au semnat deja contractele de finanțare vineri, 13 martie 2026, în cadrul unei întâlniri organizate la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău, urmând ca restul administrațiilor locale să finalizeze procedura în perioada următoare, cel târziu în cursul lunii viitoare.

La eveniment au participat președintele AFM, Florin Bănică, europarlamentarul Dragoș Benea, președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, și prefecta județului, Andreea Negru. De asemenea, au fost prezenți subprefecții Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, împreună parlamentarii Costel Dunava, Lucian Bogdănel, Vasile Budacă, George-Adrian Popa și Ionel Floroiu.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a subliniat importanța proiectelor pentru dezvoltarea comunităților locale și a precizat că instituția pe care o conduce a reușit să deblocheze programul de finanțare. Potrivit acestuia, în 2025 AFM a efectuat plăți de aproximativ 3,5 milioane de lei pentru proiecte similare, cu un termen record de plată de doar 15 zile de la depunerea cererilor.

Oficialul a evidențiat și faptul că județul Bacău se numără printre cele mai active în colaborarea cu AFM, având 179 de contracte în valoare totală de aproximativ 314 milioane de lei aflate în implementare sau deja finalizate. În plus, AFM urmează să deruleze un proiect de 20 de milioane de euro pentru digitalizarea completă a instituției, măsură care ar urma să simplifice și să accelereze procesul de finanțare pentru autoritățile locale.

Programul vizează modernizarea sistemelor de iluminat public, prin înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu sisteme LED eficiente energetic, extinderea rețelelor acolo unde este necesar și instalarea unor sisteme inteligente de telegestiune, care permit monitorizarea și controlul consumului de energie.

Printre localitățile din județul Bacău aprobate pentru finanțare sunt: Onești, Buhuși, Dărmănești, Slănic Moldova, Bârsănești, Berești-Tazlău, Berzunți, Bogdănești, Cașin, Căiuți, Dămienești, Gioseni, Izvorul Berheciului, Lipova, Luizi-Călugăra, Mănăstirea Cașin, Nicolae Bălcescu, Odobești, Oituz, Parava, Parincea, Pârjol, Răchitoasa, Sascut, Sănduleni, Scorțeni, Stănișești, Strugari, Ștefan cel Mare, Ungureni, Urechești, Valea Seacă și Zemeș.

Prin implementarea acestor proiecte, administrațiile locale își propun reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere, dar și creșterea siguranței și a confortului pentru locuitori.

Eurodeputatul Dragoș Benea a comentat, într-o postare publică, semnarea contractelor de finanțare pentru modernizarea iluminatului public în mai multe localități din județul Bacău

„Pentru mine, ziua de vineri 13 nu e nici pe departe una cu ghinion: am participat astăzi, alături de colegii social-democrați băcăuani şi de preşedintele Administrației Fondului de Mediu, Florin Bănică, la semnarea a 25 de contracte de finanțare, în valoare de 42 milioane lei, pentru realizarea de sisteme moderne de iluminat public în UAT-uri din județul Bacău.

Am susținut întotdeauna investițiile care duc la dezvoltarea comunităților locale, iar localitățile județului Bacău, în particular cele conduse de primari social-democrați, se numără printre campioanele accesărilor de finanțări de la AFM: conform datelor prezentate de preşedintele Bănică, în județ sunt în implementare sau au fost finalizate 179 de investiții, însumând 314 milioane lei. Investițiile noi finanțate de AFM în județ, în număr de 38 (37 pe iluminat public şi unul pe apă – canal), totalizează peste 85 de milioane lei.

Din păcate, aşa cum onest a admis preşedintele AFM, PNRR pe mediu înseamnă un eşec de proporții în absorbția fondurilor europene, proiecte de peste 1 miliard de euro trecând la finanțare pe bugetul AFM, unul mult mai restrâns şi sub presiuni multiple în raport de necesarul ridicat de finanțare.

Îmbucurător e faptul că actuala conducere a AFM intenționează să renunțe, odată cu lansarea următoarelor sesiuni de finanțare, la principiul „primul venit, primul servit”, transformat, în ultimii ani, într-un monopol al UAT-urilor care au adjudecat majoritatea proiectelor doar pentru că au conexiune mai bună la internet.

Este o idee pe care o găsesc benefică, mai ales că introduce principiul egalității de şanse între primăriile care aplică pentru obținerea de finanțări.”

Ce proiecte finanțează AFM în Bacău?

Pentru județul Bacău, AFM finanțează în prezent 40 de proiecte, cu o valoare totală de peste 85,5 milioane de lei, investiții care contribuie la modernizarea infrastructurii locale și la creșterea calității vieții în comunități.

Distribuția proiectelor este următoarea:

• 39 proiecte pentru modernizarea sistemelor de iluminat public – aproximativ 55,8 milioane de lei

• 1 proiect pentru infrastructura de apă și canalizare – peste 29,7 milioane de lei

„Astfel de investiții demonstrează că programele AFM pot genera rezultate concrete pentru comunități, prin proiecte care aduc eficiență energetică, infrastructură modernă și servicii publice mai bune pentru cetățeni”, a declarat Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.