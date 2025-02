Ipocrizie marca USR Bacău! Îi face „trădători” pe cei de la AUR, deși conduc municipiul împreună

USR Bacău dă dovadă de o ipocrizie rar întâlnită, lansând o „rafală” de acuze la adresa AUR, după moțiunea de cenzură de astăzi. În schimb, același USR conduce municipiul Bacău alături de AUR, cele două formațiuni fiind aliate pe plan local.

După ce moțiunea de cenzură la adresa guvernului, inițiată de AUR, POT și SOS a fost respinsă la vot astăzi, USR Bacău a reacționat vehement. Atât pe pagina organizației locale cât și pe cea a senatorului Sebastian Cernic, aflat la conducerea filialei, a fost transmis un mesaj în care cei de la AUR sunt făcuți „trădători” și „extremiști”. De asemenea, AUR este acuzat că ar fi o „anexă a PSD”.

În același timp, în municipiul Bacău, USR și AUR sunt aliați, conducând orașul „la braț”. Mai mult, unul dintre cei doi viceprimari ai Bacăului este Dragoș Ștefan, președintele municipalei AUR. Acesta a fost ales în funcție cu susținerea USR, care i-a asigurat voturile necesare.

Să nu uităm: AUR e doar o anexă a PSD. La București, Suceava, Craiova, Argeș, Vaslui, Vrancea, AUR votează cu PSD.

Marcel Ciolacu, Premierul Nordis, va pleca! Dar pe asta o s-o rezolvăm după alegerile prezidențiale, când România are nevoie de reconstrucție, are nevoie de un guvern pro-european, fără extremiști și fără corupți. Un Guvern care să fie cu adevărat interesat de români, nu de privilegiați, nu de protejarea mafiei Nordis. Dar astăzi, când viitorul Europei se decide, nu putem schimba un hoț cu un trădător de țară.

Marcel Ciolacu a fost premierul corupției și privilegiilor. AUR l-a salvat azi, dar noi îl vom da jos. Marcel Ciolacu, nu uita, timpul tău se apropie de sfârșit.

Iar pe voi, AUR, istoria vă va reține ca trădători!

au scris, printre altele, cei de la USR Bacău