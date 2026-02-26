ISU Bacău: 25 de voluntari încep pregătirea cu pompierii militari, prin programul „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău anunță începerea pregătirii unei noi generații de voluntari – 25 de participanți care au ales să se implice activ în sprijinul comunității prin programul național „Salvator din pasiune”, derulat sub coordonarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Programul le oferă oportunitatea de a se forma alături de pompierii militari, de a dobândi cunoștințe și abilități în domeniul situațiilor de urgență și de a participa, în mod organizat, la activități și misiuni de sprijin.

Pregătirea voluntarilor este structurată pe trei module: Curs introductiv general, Stagii de perfecționare și Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază.

La finalul primului modul, participanții vor susține un test teoretic, iar promovarea acestuia va permite încheierea contractului de voluntariat. Pentru a putea încadra tehnica din dotare, fie pe autospecialele de stingere, fie pe echipajele SMURD, este necesară promovarea tuturor modulelor de pregătire.

Implicarea voluntarilor în activitățile operative reprezintă un sprijin real pentru echipajele profesioniste, atât în misiunile de stingere a incendiilor, cât și în intervențiile de acordare a primului ajutor calificat. În cadrul intervențiilor la incendii, voluntarii pot contribui la desfășurarea în siguranță și eficientă a acțiunilor, sprijinind echipajele în activități logistice și operative, sub coordonarea personalului specializat.

De asemenea, în cadrul misiunilor SMURD, voluntarii instruiți pot oferi un sprijin esențial în gestionarea situațiilor de urgență medicală, unde fiecare secundă este importantă. Prezența lor consolidează capacitatea de răspuns și contribuie la creșterea gradului de siguranță al comunității.

Înscrierile în programul „Salvator din pasiune” sunt deschise tot anul

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău informează că înscrierile în cadrul programului „Salvator din pasiune” se realizează pe tot parcursul anului, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al instituției.

Pentru înscrierea în program trebuie să aveți vârsta minimă de 16 ani și este necesar să depuneți un dosar care să cuprindă, în principal:

cerere de înscriere în programul de voluntariat (formular tip);

acordul părinților sau al tutorelui legal, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

alte documente solicitate conform procedurilor interne (copie act de identitate, cazier judiciar, adeverință medicală, aviz psihologic, după caz).

Documentele se depun la sediul unității, iar informații suplimentare privind condițiile de eligibilitate, etapele de selecție și calendarul seriilor de pregătire pot fi consultate în secțiunea dedicată programului „Salvator din pasiune” de pe pagina oficială a instituției.

„Prin implicare, responsabilitate și dorința de a ajuta, voluntarii devin parte din marea familie a salvatorilor, contribuind activ la creșterea siguranței cetățenilor și la consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență” – ISU Bacău.