ISU Bacău a pus la treabă angajații de la Spații Verzi. Băcăuanii acuză că au sesizat degeaba Primăria despre copacii care stau să cadă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău a preluat hățurile privind situația din ce în ce mai îngrijorătoare a copacilor care au început să cadă în municipiu, de la zăpada grea și vântul puternic. Instituția coordonează de dimineață angajații Primăriei Bacău, de la Direcția de Spații Verzi, pentru a interveni în multiplele cazuri raportate în oraș. Între timp, mulți băcăuani au atras atenția că au sesizat Primăria legat de copacii care stau să cadă, însă angajații de la Spații Verzi nu au ridicat un deget.

În total, la nivelul municipiului Bacău au fost avariate 30 de autoturisme din cauza copacilor căzuți. În restul județului au mai fost doar două astfel de cazuri.

Băcăuanii sunt nemulțumiți de faptul că Primăria Bacău nu a intervenit din timp, deși a fost sesizată în multe cazuri de pericolul copacilor șubrezi.

„De o luna de zile dăm telefoane sa vina sa se taie o salcie uscata pe Calea Republicii Bl 88 . Avem inclusiv tabel cu semnături trimisa la primărie. Și ce sa vezi Dl Albu marele inginer de la spatii verzi aștepta să între în vegetație. Trimit poze și spun nu mai întra în vegetație e uscata , celelalte doua au întrat deja asta întra la Sfântul așteaptă. Am primit un răspuns genial din partea Dl Primar ” Dl Albu este expert știe ce face” . Știe pe naiba ce face , a căzut o creanga pe mașină unui proprietar și mai are puțin și rupe cablurile de la lumina. Numai spun ca Dl expert Albu asa cum este numit de Dl Primar nu știe sa toaleteze copacii , drept urmare foarte multe crengi sau rupt și au căzut , drept urmare azi noapte au venit pompierii sa facă treaba pe care ei nu au făcut-o. Incompetenta angajaților de la primărie își spune cuvântul , dacă își făceau treaba nu se ajungea în asa fel in tot orașul. Sigur acum se va da vina pe vreme , ca am fost luați prin surprindere, nu exista asa ceva , făceți-vă treaba..”, a postat pe Facebook o locatară din zona Republicii, unde a căzut un copac.

În urma problemelor apărute în municipiu, ISU Bacău a preluat coordonarea angajaților de la Spații Verzi. „Începând de astăzi dimineață, angajații Direcției de Spații Verzi se află sub coordonarea noastră, în vederea limitării pagubelor produse de copacii căzuți. Până acum au fost 30 de cazuri în municipiu, însă intervenția este dinamică. Sunt multe solicitări”, au declarat reprezentanții ISU Bacău.

Primăria Bacău susține că nu a reușit să intervină de la prima oră, astăzi, deoarece o parte dintre angajați nu au reușit să ajungă la muncă, drumurile fiind înzăpezite.

„Intervenim cu 6 echipaje și pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Întrucât sunt foarte multe solicitări în această privință, vom crește numărul de echipaje la 8. Nu am putut lua, însă această măsură de dimineață, deoarece o bună parte dintre angajații Secției Parcuri, Spații Verzi provin din mediul rural și nu au putut ajunge la serviciu din cauza faptului că mai multe drumuri județene au fost blocate”, a declarat Andreea Negru, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bacău.