ISU Bacău: O școală din județul Bacău, închisă din cauza zăpezii

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău transmite că, din informațiile pe care le au până în acest moment, o școală din județul Bacău a fost închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, generate de ninsori și depuneri de zăpadă.

Foto arhivă

„La nivelul județului, structurile operative monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătite să intervină pentru sprijinirea populației, limitarea efectelor fenomenelor meteo și gestionarea eventualelor situații de urgență”, transmite ISU Bacău.



Recomandările ISU pentru cetățeni sunt de evitare a deplasărilor care nu sunt absolut necesare, mai ales în zonele afectate de ninsoare abundentă, viscol sau polei, iar dacă sunteți nevoiți să circulați, să echipați corespunzător autovehiculele pentru iarnă și adaptați viteza la condițiile de drum.

Nu porniți la drum lung fără combustibil suficient, telefon încărcat și o trusă de urgență (pătură, apă, alimente, lanternă). Evitați adăpostirea sau trecerea pe sub copaci, stâlpi ori panouri care pot fi

doborâte de vânt sau de greutatea zăpezii.

Curățați zăpada de pe acoperișuri, balcoane și din dreptul locuințelor pentru a preveni accidentele. Utilizați cu prudență mijloacele de încălzire și nu improvizați instalații electrice sau surse de foc.

Acordați o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. În situații de urgență, apelați numărul unic 112.