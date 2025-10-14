ISU Bacău: Se apropie termenul limită de înscriere la concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”

Au mai rămas 3 zile până la termenul limită de înscriere pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie 2025 – decembrie 2025.

Foto arhivă

Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești este instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.

Pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri aprobate pentru acestă sesiune, vă invităm să completați cererea-tip de înscriere, declaraţia privind luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.

Documentele de înscriere se vor transmite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@isubacau.ro, până la data de 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Perioada de recrutare se desfășoară după următorul calendar:

• 01 octombrie – 17 octombrie 2025 – depunere cereri înscriere (on-line, inclusiv sâmbăta și duminica)

• 03 noiembrie 2025 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică

• 07 noiembrie – 12 noiembrie 2025 – evaluarea performanțelor fizice

• 15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

• 24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)

• 24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale prezente pe întreg corpul care să reprezinte sau să semnifice simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violenţă, ură sau discriminare ori să aibă conotaţii politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

După înscrierea on-line, pentru constituirea dosarului de recrutare, fiecare candidat se va prezenta la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, din municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 49, până la data de 3 noiembrie 2025, în timpul programului normal de lucru, intervalul orar 08:00 – 16:00, cu un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 1 la prezentul anunț);

b) diploma de bacalaureat (copie + original);

c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie + original);

d) copii ale actului de identitate, certificatul de stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil, (dacă este cazul);

f) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) curriculum vitae – Europass (CV);

h) autobiografia (întocmită conform îndrumarului atașat – Anexa nr. 5 la prezentul anunț);

i) tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexa nr. 6 la prezentul anunț);

j) 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);

k) adeverința medicală eliberată de medicul de familie (Anexa nr. 3 la prezentul anunț);

l) consimțământul informat (Anexa nr. 4 la prezentul anunț);

m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2 la prezentul anunț);

n) extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar (doar în situația nedepunerii consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar odată cu cererea de înscriere) (Anexa nr. 7 la prezentul anunț);

o) documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor (dacă este cazul, inclusiv declarația prevăzută de Anexa nr. 3 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 – disponibilă pe site-ul MAI);

p) documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul).

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 03 noiembrie 2025.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 49, tel. 0234/550000, interior 27116, 27117, 27010, 27140 iar anunțul integral privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie 2025 – decembrie 2025 îl puteti consulta accesând următoarele site-uri: www.isubc.igsu.ro; www.scoaladepompieri.ro.