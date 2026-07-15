Italia revine la BRU Roastery. O nouă ediție BRU Signature Events îi aduce la Onești pe Giorgio Ciabattoni Band și atmosfera Coastei Amalfi

După serile tematice care au adunat la aceeași masă iubitori ai gastronomiei și muzicii nu doar din Onești sau din județul Bacău, ci și din alte reședințe de județ apropiate, BRU Roastery pregătește o nouă experiență dedicată Italiei!

Vineri, 17 iulie, începând cu ora 19:00, terasa BRU Roastery va găzdui o nouă ediție din seria BRU Signature Events, conceptul prin care restaurantul își propune să aducă la Onești experiențe gastronomice și muzicale inspirate din cele mai frumoase destinații ale lumii.

Weekendul 17-19 iulie o nouă oprire în: Italia

Invitații serii sunt Giorgio Ciabattoni Band, formație cunoscută pentru energia spectacolelor sale și pentru repertoriul care îmbină șlagăre italiene celebre, tarantelle și reinterpretări surprinzătoare, transformând fiecare concert într-o adevărată petrecere.

Pe lângă muzica live, bucătăria BRU va pregăti un adevărat spectacol culinar, cu sesiuni de live cooking și preparate inspirate din gastronomia italiană: pizza napolitană, paste proaspete, risotto și antipasti. Atmosfera va fi completată de Aperol, Prosecco și o degustare de vinuri Collefrisio, una dintre cele mai apreciate crame din regiunea Abruzzo.

Conceptul BRU Signature Events pornește de la o idee simplă: cele mai frumoase experiențe sunt cele în care ai timp să te bucuri de muzică, de preparatele din farfurie și de oamenii de la aceeași masă. Din acest motiv, fiecare ediție este organizată într-un cadru cu un număr limitat de locuri și exclusiv pe bază de rezervare confirmată.

Organizatorii își propun ca BRU Signature Events să devină o tradiție și să transforme BRU Roastery într-un loc unde fiecare ediție spune o altă poveste: când despre Italia, când despre Delta Dunării, când despre Grecia, Spania sau alte culturi care merită descoperite prin muzică, gastronomie și ospitalitate.

Accesul la acest eveniment este gratuit, însă participarea se face exclusiv pe bază de rezervare confirmată, în limita locurilor disponibile. Ca de fiecare dată, oaspeții care fac deja parte din comunitatea BRU vor avea prioritate la confirmarea rezervărilor.