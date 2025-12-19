Jaf de 1.700.000 lei, la Gura Văii! Patru bărbați au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare

Patru bărbați din comuna Gura Văii, anchetați într-un dosar penal de furt calificat cu un prejudiciu de 1.700.000 lei, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Foto-colaj: capturi video

Pe data de 17 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție, în comuna Gura Văii, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie–decembrie 2025, 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 48 de ani, toți din comuna Gura Văii, ar fi pătruns în repetate rânduri în incinta unei societăți comerciale din localitate, de unde ar fi sustras componente și cabluri de alimentare de la instalații industriale, prejudiciul creat fiind estimat la aproximativ 1.700.000 de lei.

La percheziții au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri și mijloace materiale de probă.

După administrarea probatoriului, față de cei în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal de furt calificat, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.