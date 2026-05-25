Jocul este cheia unei copilării fericite. Grădinița Agricola – integral privată, revine în forță în Cercul Pedagogic

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

„Doi ani de la privatizarea integrală și o echipă dedicată. Atât a fost nevoie pentru ca Grădinița Agricola să revină în topul grădinițelor de elită din județul Bacău și reprezentativă la nivel național care pot fi resursă de inspirație pentru tinerele generații de colegele educatoare. Pasiunea face diferența, profesionalismul reclădește” – a declarat Eliza Marga Lăpușneanu, directorul unității de invățământ preșcolar care vineri, 22 mai 2026, în Sala de Conferințe Agricola Internațional, a organizat un eveniment educațional de ținută dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.

Grădinița Agricola a organizat vineri Cercul Pedagogic cu tema „Jocul – instrument fundamental în cunoașterea și dezvoltarea copilului antepreșcolar și preșcolar”, eveniment care a reunit cadre didactice și invitați din municipiul Bacău și județul Vaslui într-o atmosferă plină de creativitate, emoție și profesionalism.

Prezența doamnei Elena Roșca, inspector școlar pentru educația timpurie, a doamnei Maria Chriloaie, responsabila Centrului Metodic nr. 4 Bacău, a profesorului de matematică, metodist, pensionar Ioan Tăbușcă (84 de ani), însoțit de educatoare metodiste din județul Vaslui a contribuit la clarificarea și identificarea unor nevoi de formare, precum și împărtășirea de bune practici.

Inspirate din volumul „Cele 7 obișnuințe ale copiilor fericiți”, activitățile cercului pedagogic s-au transformat într-o adevărată aventură a copilăriei în care jocul a devenit principalul mijloc de învățare și dezvoltare. Personajele din poveste au fost prezente pe tot parcursul activităților, oferind sprijin și îndrumare preșcolarilor din grupa mare și aducând un plus de magie întregului eveniment.

Cadrele didactice au intrat spontan în lumea poveștilor și au devenit personaje îndrăgite pentru cei mici. Astfel, Ursul Gub a fost interpretat de Adina Cenușă, Sconcșița Lili de Loredana Vasilescu, Veverițul Sami de Bianca Florea, Veverița Sofia de Georgiana Steclaru-Ciurea,Porcușorul spinos Ghimpi de Daniela Crihan, Ali Vin și eu de Bianca Apostol, Ernie Viermișorul de Diana Caloian, iar Iepurele Țopăilă de Gabriela Marian. Profesoara Buhuhu, interpretată de Eliza Marga Lăpușneanu, directorul Grădiniței Agricola a dirijat întregul demers educațional al zilei, oferind celor aproximativ 70 de educatoare prezente un model de activitate matematică și unul de educație muzicală care să fie atât repere, cât și baze de discuție pentru activitatea de formare continuă.

Prin implicarea și creativitatea echipei Grădiniței Agricola, activitățile au devenit o experiență educativă memorabilă pentru copii și invitați.

Programul cercului pedagogic a inclus activități diverse, atent pregătite pentru a stimula gândirea logică, imaginația și expresivitatea artistică a preșcolarilor.

Un moment important l-a reprezentat activitatea matematică „Verificarea și consolidarea număratului și socotitului în limitele 1-10” prin care copiii au exersat atenția, spiritul de observație și abilitățile matematice, limbajul matematic prin metode interactive și jocuri educative.

Totodată, jocul didactic „Eu mâine voi fi școlar” i-a ajutat pe cei mici să pășească cu mai multă încredere spre viitoarea etapă a vieții lor educaționale, dezvoltându-le autonomia și curajul de a descoperi lucruri noi. Atmosfera de poveste a fost completată de activitatea de educație muzicală „Orchestra din Pădure”, unde muzica, ritmul și expresivitatea artistică au adus bucurie și entuziasm în rândul copiilor.

Evenimentul a reprezentat și un valoros schimb de experiență între cadrele didactice, punând accent pe metode moderne de predare și pe importanța dezvoltării emoționale a copilului încă din primii ani de viață.

„Jocul este limbajul copilăriei. Prin joc, copiii învață să comunice, să colaboreze și să aibă încredere în ei. În Grădinița Agricola punem accent pe dezvoltarea stimei de sine și pe crearea unui mediu pozitiv, în care fiecare copil să se simtă important și valorizat”, a declarat Loredana Vasilescu, profesor pentru educația timpurie care a sintetizat în mod fericit activitățile cercului pedagogic de vineri.

„Ne dorim să construim o educație modernă, apropiată de nevoile reale ale copiilor și ale părinților. Investim în activități interactive, în dezvoltarea emoțională a copiilor și în relația dintre familie și grădiniță, pentru că doar împreună putem forma copii fericiți și pregătiți pentru viitor”, a declarat Georgiana Steclaru Ciurea, responsabil Comisia de evaluare internă a calității în Grădinița Agricola.

„- Cum v-ați simțit alături de personajele poveștii?

– Mi-a plăcut Orchestra din Pădure, pentru că am cântat și ne-am jucat împreună” – a împărtășit vesel Andrei, Grupa Mare Puișorii Curajoși.

„- Foarte fericiți ! Mi-a plăcut de Ursul Gub și de Iepurele Țopăilă”, au declarat la fel de curajoși Mihnea și Ecaterina – Grupa Mare Puișorii Veseli.

Cercul pedagogic organizat de Grădinița Agricola a fost mai mult decât un simplu eveniment educațional – a fost o celebrare a copilăriei, a jocului și a bucuriei de a învăța. Prin personaje de poveste, activități interactive și cadre didactice dedicate, evenimentul a demonstrat că educația realizată cu suflet poate transforma fiecare experiență într-o amintire frumoasă și valoroasă pentru copii.

Grădinița Agricola confirmă astfel că rămâne un reper important în educația timpurie, promovând creativitatea, implicarea și dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil.