Judecătorii au dat undă verde procesului în dosarul DNA al parcărilor pentru biciclete. Administratorul public și alți 23 de inculpați ajung în instanță

Dosarul DNA privind presupusele nereguli la proiectul european de realizare a 13 parcări publice pentru biciclete în municipiul Bacău trece într-o nouă etapă. Tribunalul Bacău a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății în cazul celor 24 de inculpați trimiși în judecată de procurorii anticorupție. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Printre inculpați se află administratorul public al municipiului Bacău, Ciprian-Octavian Piștea, alături de mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Bacău, reprezentanți ai unor societăți comerciale și firme implicate în implementarea proiectului.

Potrivit soluției pronunțate la data de 25 iunie 2026, instanța a constatat legalitatea sesizării prin rechizitoriul DNA Bacău, precum și legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală, cu excepția unor aspecte stabilite într-o încheiere anterioară din 14 mai 2026. De asemenea, judecătorii au stabilit că Tribunalul Bacău este competent să judece cauza și au dispus începerea procesului propriu-zis, după rămânerea definitivă a încheierii.

Dosarul a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2025 și vizează modul în care au fost decontate patru contracte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Procurorii susțin că, în decembrie 2023, deși parcările nu ar fi fost finalizate și complet echipate, funcționari din Primăria Bacău ar fi avizat la plată facturi și documente justificative care atestau în mod nereal executarea integrală a lucrărilor, pentru ca plățile să poată fi efectuate înainte de expirarea termenului-limită de eligibilitate al finanțării europene.

Conform DNA, în acest mod Primăria Bacău ar fi achitat din bugetul local aproximativ 6,28 milioane de lei, sumă care reprezintă prejudiciul pentru care Consiliul Local s-a constituit parte civilă în dosar.

Administratorul public Ciprian-Octavian Piștea (foto) este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, tentativă la folosirea de documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În același dosar au fost trimiși în judecată mai mulți funcționari ai Primăriei Bacău, precum și administratori și reprezentanți ai firmelor implicate în proiect, pentru infracțiuni de abuz în serviciu, complicitate, tentativă de fraudare a fondurilor europene și fals în înscrisuri.