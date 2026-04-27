Județul Bacău, pe locul 3 în țară la numărul de proiecte smart city, potrivit hărții ARSC. Premiant pe hârtie, repetent în practică

Județul Bacău ocupă locul al treilea la nivel național în ceea ce privește numărul de proiecte de tip smart city, conform datelor disponibile pe harta interactivă realizată de Asociația Română pentru Smart City (ARSC). Dintr-un total de 1.465 de proiecte identificate la nivelul întregii țări, 58 sunt localizate în județul Bacău.

Clasamentul este condus de București, urmat de județul Argeș, în timp ce Bacăul completează podiumul. Harta ARSC include inițiative din mai multe domenii, precum mobilitate urbană, digitalizare administrativă, eficiență energetică, iluminat public sau managementul deșeurilor, proiecte aflate în diverse stadii, de la planificare până la implementare.

Smart city doar pe hârtie în anumite cazuri

Datele agregate nu reflectă însă în mod direct funcționalitatea sau impactul concret al acestor proiecte, ci mai degrabă existența lor ca inițiative declarate sau în derulare. În cazul județului Bacău, o parte dintre proiectele incluse în această evidență au fost semnalate, de-a lungul timpului, cu probleme de implementare sau întârzieri.

Sistemul de management al traficului din municipiul Bacău, unul dintre cele mai costisitoare proiecte, nu este încă funcțional la termenul estimat, deși include infrastructură complexă, cu zeci de intersecții și treceri de pietoni semaforizate inteligent și un centru de control dedicat. În momentul de față, proiectul s-a concretizat parțial în lucrări de asfaltare, fără funcționarea integrată a componentelor digitale promise.

În cazul insulelor ecologice digitalizate, proiectul a întâmpinat blocaje chiar în faza de livrare. Autoritățile locale au semnalat neconcordanțe între echipamentele livrate și cerințele din caietul de sarcini, ceea ce a dus la suspendarea montării acestora.

Și proiectele din zona transportului public inteligent au fost amânate. Stațiile de autobuz dotate cu tehnologie smart depind de finalizarea sistemului de management al traficului pentru a deveni complet operaționale, termenul fiind extins până la finalul anului 2026. În prezent, acestea nu oferă informații relevante în timp real pentru călători. De asemenea, introducerea transportului public electric este încă o necunoscută, având în vedere faptul că noile mijloace achiziționate stau trase pe dreapta din cauza neamenajării stațiilor de încărcare.

Datele ARSC indică faptul că în județul Bacău există un număr ridicat de inițiative încadrate în categoria smart city. Cu toate astea, locul 3 la nivel național reflectă mai degrabă volumul de proiecte asumate sau începute, nu neapărat rezultatele concrete sau gradul de utilizare al soluțiilor inteligente în viața de zi cu zi.