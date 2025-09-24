Klára Gâtu Bogdan, din comuna Găiceana, a primit distincția „Crucea Maghiară de Bronz pentru Merit” din partea președintelui Ungariei

Klára Gâtu Bogdan, cântăreață de muzică populară, educatoare de dansuri populare și păstrătoare de tradiții din satul Arini, Comuna Găiceana, a primit distincția „Crucea Maghiară de Bronz pentru Merit”, categoria civilă.

Foto: AMCM

Evenimentul a avut loc pe 20 septembrie, iar premiul i-a fost înmânat Klárei Gâtu Bogdan de către Tamás Fodor, consulul șef a Consulatului General al Ungariei din Miercurea Ciuc, din partea președintelui Tamás Sulyok, potrivit unui comunicat de presă.

„Este mai mult decât o recunoaștere pentru o carieră remarcabilă, este un mesaj puternic pentru comunitate: cultivarea tradițiilor și transmiterea culturii este o valoare adevărată și atemporală care merită respect și apreciere. Comunitatea Asociației Maghiarilor Csángó din Moldva felicită din inimă câștigătorul și îi urează viață profesională lungă plină de bucurii și recunoașteri!”, a precizat Asociația Maghiarilor Csángó din Moldova.

Laudația mătușii Klára a fost citită de Melánia Kovács, coordonatoarea programului tradițional de conservare al MCsMSz. La ceremonia de premiere, Klára Gâtu Bogdan a ținut un discurs pe care îl redăm mai jos: