La 12 ani, băcăuanul Luca a câștigat Campionatul Internațional de Matematică Mentală de la Dubai

Băcăuanul Luca Vartolomei, în vârstă de 12 ani, elev al Școlii Mihail Sadoveanu Bacău și al clubului de aritmetică mentală Smartykids Bacău Central, a câștigat Campionatul Internațional de Matematică Mentală de la Dubai – Horus.

foto Facebook – Smarykids central Bacau

Luca a câștigat marele premiu a celei de-a 4-a ediții a competiției organizate în Dubai, la categoria sa de vârstă – 2010-2011, la mai puțin de 2 ani de când a început să descopere tainele matematicii mentale, o disciplină mai puțin cunoscută.

Mama sa, Ana Vartolomei, a povestit pentru Ziarul de Bacău că totul a început de la emisiunea Românii au talent. „Am văzut la Românii au talent un băiat care calcula repede. Și l-am intrebat pe Luca dacă i-ar plăcea. Fiind în pandemie, am zis să încercăm. Și am început online, după care, așa cum au permis legile, am alternat orele online cu cele fizice.

Luca Vartolomei

Anul trecut, în iunie, a participat la prima competiție, olimpiada natională, unde a luat locul I la categoria de vârstă și modulul pe care l-a terminat. Apoi, în decembrie, a participat la o competiție online, organizată de SAMA, unde a luat argint.

Acum s-a oferit oportunitatea și am reușit să mergem, cu un club din București, la Dubai, cu profesorii și copiii lor. A fost primul concurs cu participare fizică pentru Luca și s-a dovedit a fi un succes, luând cel mai mare punctaj și devenind campion”, a povestit Ana Vartolomei

Luca este pasionat de informatică, iar visul lui este să ajungă să lucreze pentru NASA.

„Noi nu am început pentru performanță. Este o disciplină care îl ajută să își dezvolte ambele emisfere ale creierului. Dar, a muncit mult și cu ajutorul profesorilor de la club a reușit această performanță. E perseverent și perfecționist, are 10 pe linie și la școală. Visul său e să ajungă la NASA, iar noi nu putem decât să îl susținem”, ne-a mai spus mama lui Luca.

Ce este matematica mentală

Matematica mentală este un sistem original de dezvoltare a intelectului pentru copii prin utilizarea instrumentului numit soroban (cuvânt de origine japoneză) sau abac (cuvânt de origine chineză). Cursul modelează abilităţile mentale şi creative ale copilului: calcule rapide, interacţiunea interemisferică, memoria, dexteritatea concentrarea atenţiei, viteza procesului de gândire, gândirea analitică şi creativă, rapiditatea reacţiei, metode neobişnuite de rezolvare a problemelor. În prima etapă copilul foloseşte sorobanul, în a două etapă începe vizualizarea, iar apoi copilul calculează mental.