La împlinirea a 25 de ani, FSC reia tradiția Galei Premiilor Comunității Băcăuane. Tema evenimentului: Forever Young!

După doi ani de pauză, impusă de pandemia COVID-19, FSC reia cel mai important eveniment caritabil al Bacăului, marcând în același timp un moment festiv: anul acesta Fundaţia de Sprijin Comunitar împlinește 25 de ani de activitate! Gala Premiilor Comunității Băcăuane este cel mai important și longeviv eveniment local de responsabilitate socială și caritate, ajungând în acest an la ediția a XIX-a.

Foto: arhiva 2014

Pe 9 iunie sunt invitați, la Pavilionul din cadrul Complexului EMD, peste 200 de reprezentanți ai societății civile locale și ai mediului de afaceri pentru a pune umărul la continuarea programelor sociale oferite de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) unui număr de peste 200 de copii și tineri, respectiv 900 de bătrâni din zonele rurale sărace ale judeţului Bacău.

”Prin Gala Premiilor Comunității Băcăuane am reușit să construim în Bacău o frumoasă tradiție, cunoscută și apreciată pe plan național. La fiecare ediție peste 40 de firme și companii, locale și naționale, ne sunt alături în cadrul acestui eveniment și își aduc contribuția pentru susţinerea programelor sociale, medicale și educaţionale ale FSC adresate celor mai săraci copii și bătrâni din județul Bacău. Proiectele FSC salvează vieți și schimbă destine. Copiii din satele izolate care au nevoie de sprijin pentru o educație mai bună, sau bătrânii singuri și bolnavi, care au disperată nevoie de cineva care să-i îngrijească, sunt probleme reale ale întregii comunități, nu doar ale FSC. Nu putem rezolva singuri aceste probleme. Noi avem soluția, am dezvoltat în 25 de ani servicii profesioniste, cu oameni calificați și bine pregătiți, dar toate acestea se pot face doar cu o susținere financiară adecvată. Iar legea sponsorizării oferă firmelor posibilitatea de a investi în programe care rezolvă aceste probleme, fără să-i coste absolut nimic în plus față de impozitul datorat statului!”, a declarat Gabriela Achihăi, președinte FSC.

FOTO: Gabriela Achihăi, președintele Fundației de Sprijin Comunitar Bacău

Asta reprezintă, potrivit Gabrielei Achihăi, Gala Premiilor Comunității Băcăuane: un eveniment care creează un context monden și festiv pentru toți cei care înțeleg că doar împreună putem face o comunitate mai bună pentru noi toți și doresc să-și ofere contribuția, mai mică sau mai substanțială, pentru acest lucru!

Tema Galei din acest an este legată de vârsta rotundă pe care o împlinește organizația: FSC 25 – Forever Young!. Este o vârstă la care entuziasmul tineresc se împletește perfect cu experiența acumulată, iar mesajul pe care dorește să-l transmită evenimentul este de încredere în maturitatea și capacitatea FSC de a răspunde în continuare nevoilor sociale ale comunității noastre.

Gala va avea și un amfitrion deosebit, o persoană apropiată sufletește de proiectele și misiunea FSC: Mona Nicolici, binecunoscută personalitate a mass-media din România, actualmente jurnalist și realizator de emisiuni la Europa FM, dar având și o amplă experiență de implicare în proiecte de responsabilitate socială în calitate de Head of Sustainability la OMV Petrom timp de peste 13 ani. Copiii și voluntarii din cadrul proiectelor FSC se pregătesc, ca în fiecare an, pentru a-i încânta pe invitați cu momente muzicale și de dans, iar spectacolul va fi completat de un concert al trupei RD Orchestra din Bacău. Nu vor lipsi nici în acest am tombola cu diverse premii atractive oferite de firme locale dar și licitații de obiecte unice, de colecție, donate de personalități ale sportului românesc, unul dintre acestea fiind un tricou original COR purtând semnătura celei mai valoroase atlete a Bacăului, din toate timpurile, Doina Melinte!

Fiind un moment festiv în acest an pentru organizatori, Premiile Comunității vor fi oferite la această ediție de către FSC unor personalități/companii/instituții care au marcat istoria de 25 de ani a organizației și au adus un aport semnificativ dezvoltării comunității locale în toată această perioadă. In mod excepțional, la această ediție nu va mai exista un juriu și nominalizări publice ca în anii anteriori, ci va fi recunoscută public implicarea partenerilor si prietenilor de drum lung ai FSC care au făcut posibil ca, de la inființarea ei în 1997, organizația băcăuană să poată ajuta peste 30.000 de persoane aflate în nevoie!

Ce trebuie să facă sponsorii?

Fiind un eveniment de caritate, participarea firmelor și companiilor se face pe baza unui pachet de sponsorizare, complet deductibilă din impozitul firmei, care cuprinde diferite avantaje de participare și imagine, în funcție de suma oferită. Evenimentul este deschis tuturor societăților comerciale, chiar și microîntreprinderilor, pachetul de baza plecând de la 300 de euro, în timp ce pachetul de top, Sponsor de Diamant, ajunge la 4000 de euro.

„Sponsorizarea evenimentului înseamnă de fapt susținerea proiectelor sociale adresate copiilor și bătrânilor defavorizați din județul nostru, deoarece banii strânși în cadrul Galei vor fi folosiți pentru continuarea acestor proiecte, vitale pentru beneficiarii noștri. Spre exemplu, suma oferită de un Sponsor de Diamant (4000 de euro) va însemna, de fapt, îngrijire și asistență medicală la domiciliu gratuită pentru 11 bătrâni din mediul rural, timp de un an, sau accesul a 13 copii săraci la activități educative în cadrul Clubului cu Lipici, timp de un an”, a declarat Ionuț Chiriță, coordonatorul evenimentului.

Detalii despre participarea la eveniment, pachetele de sponsorizare și avantajele acestora puteți găsi pe pagina dedicată evenimentului de pe site-ul www.fsc.ro, sau contactând coordonatorul Galei, Ionuț Chiriță, la telefon 0728 028 082. (sursa: comunicat de presă)