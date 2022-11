„La master am înghețat în laboratoare!”. Studenții reclamă frigul din săli, după ce Universitatea Bacău a anunțat că își continuă activitățile „față în față”.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va continua activitățile didactice față în față, pentru cele 5 facultăți și pentru toate ciclurile de studii. Conducerea universității dă asigurări că instituția dispune de fondurile necesare pentru acoperirea utilităților și desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților.

FOTO arhiva martie 2022

„În ședința comună din data de 17 noiembrie 2022, Senatul și Consiliul de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în urma consultării cu reprezentanții studenților, au hotărât continuarea tuturor activităților didactice față în față pentru cele 5 facultăți și pentru toate ciclurile de studii. Evaluarea studenților, respectiv, desfășurarea colocviilor, verificărilor și examenelor, se va realiza față în față, în conformitate cu prevederile legale, normele ARACIS și regulamentele proprii”, au transmis reprezentanții universității.

Anunțul vine în contextul în care, la nivel național, mai multe instituții de învățământ au anunțat că vor face parțial cursurile în online, din cauza costurilor ridicate ale utilităților.

Unii studenți nu sunt de acord cu decizia

Unii studenți au reacționat pe pagina de Facebook a instituției și s-au plâns că este frig în sălile de curs și că oricum orarul a fost gândit pentru cursurile online, pe timpul sezonului rece.

„Deja simt că vă bateți joc, la master am înghețat in laboratoare. De o săptămână sunt pe tratament. Am stat cu gecile pe noi, nu puteam scrie efectiv deoarece aveam mâinile gheață… mulți colegi vor să renunțe. Nu înțeleg, licența hai să zici că trebuie fizic, dar masterul? Toți lucrează… e paranoic, în loc să fie online și să crească prezența la cursuri…. Sunt curioasă cine a luat asemenea decizie proastă, probabil 2-3 studenți din corpuri mai încălzite… și 2-3 profesori…. GROAZNIC.” (Izabela Popescu)

„Prea „cald”, orarul deja a fost făcut pentru cursuri online…” (Mădălin Grăniceru)

„Și cine a spus ca studenții vor fizic? Pe noi ne-ați întrebat? Vă spun eu că 80% dintre noi vrem on-line pe perioada iernii! Plus că vrem căldură, de când a venit frigul stau cu geaca pe mine în sala de clasa. În corpul B este foarte rece! Examenele sunt de acord să le dam fizic.” (Cioinegel Ginga Elena)

„Dispuneți de fondurile necesare? Nu prea se vede acest lucru! Căldura din căminul 2 și din laboratoarele din corpul A este aproape inexistentă. Nu mai primim apă caldă la amiază. Venim fizic ca să ce? Să primim apă caldă cu porția doar dimineața și seara și să ne încălzim la căldura aerotermelor?” (Eusebiu Grigoraș)

„Nu mi se pare corect să mergem fizic o dată ce orarul a fost stabilit deja! Asta înseamnă încălcarea drepturilor studenților!” (Nicu Arghire)