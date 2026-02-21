Lemn în valoarea de 65.000 lei, confiscat de polițiștii băcăuani. Vezi ce nereguli s-au descoperit la controale

Două depozite de materiale lemnoase, două ocoale silvice și șase exploatări forestiere din județul Bacău au fost verificate de polițiști și de reprezentanți ai Gărzii Forestiere și Direcției Silvice, pentru a vedea dacă sunt respectate normele legale. Totodată, au fost efectuate și două controale pe linia transportului materialelor lemnoase.
„În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au constatat o infracțiune flagrantă de introducere, modificare sau ștergere de date informatice în Sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice”, transmite IPJ Bacău.
De asemenea, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului silvic, în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Ca măsură complementară, a fost dispusă confiscarea faptică și valorică a unui volum total de peste 200 de metri cubi de material lemnos, în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei.
„Astfel de acțiuni vor continua, în vederea protejării fondului forestier și a combaterii tăierilor și transporturilor ilegale de material lemnos”, mai precizează IPJ Bacău.
Polițiștii le recomandă operatorilor din domeniul silvic să respecte strict prevederile legislației silvice în vigoare; să asigure evidența corectă și completă a materialului lemnos în Sistemul informațional integrat pentru păduri; să verifice legalitatea provenienței și transportului materialului lemnos; să colaboreze cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.
