Lentile de contact pentru corectarea astigmatismului: o privire de ansamblu asupra acestor articole optice

Astigmatismul este una dintre cele mai frecvente probleme de vedere, afectând milioane de oameni la nivel global. Din fericire, tehnologia lentilelor de contact a evoluat semnificativ, iar persoanele cu astigmatism au acum la dispoziție o gamă variată de soluții eficiente și confortabile.

În acest articol, vom analiza ce este astigmatismul, cum funcționează lentilele torice și vom face o recenzie detaliată a celor mai populare lentile de contact pentru astigmatism din 2025: AquaView Toric, ACUVUE® OASYS pentru ASTIGMATISM, Dailies Total 1® for Astigmatism, și Proclear Multifocal Toric.

Ce este astigmatismul?

Astigmatismul este un viciu de refracție cauzat de o curbură neregulată a corneei sau a cristalinului. În loc ca lumina să se focalizeze într-un singur punct pe retină, aceasta se dispersează în mai multe direcții, ducând la:

vedere încețoșată la toate distanțele

dificultăți de concentrare, mai ales la citit sau condus

oboseală oculară și dureri de cap frecvente

Astigmatismul poate apărea singur sau împreună cu miopia sau hipermetropia.

Ce sunt lentilele torice?

Lentilele torice sunt special concepute pentru a corecta astigmatismul. Față de lentilele sferice obișnuite, acestea au o formă geometrică diferită, cu o axă precisă care compensează curburile neregulate ale corneei.

Pentru a rămâne stabile pe ochi (deoarece orice rotire afectează corecția vizuală), lentilele torice sunt echipate cu tehnologii de stabilizare și materiale avansate care asigură confort și precizie pe tot parcursul purtării.

Care sunt cele mai populare lentile torice în 2025

Anul 2025 aduce un trand spectaculos în materie de lentile rezervate pacienților cu astigmatism. Iată-le, așadar, pe cele mai importante!

AquaView Toric cu tehnologie High Definition

Sunt lentile lunare care se fundamentează pe tehnologia High Definition Vision. Se diferențiază prin aceste calități:

Vedere clară, chiar și în condiții de lumină scăzută

Confort ridicat datorită materialului hidrofil

Ușor de adaptat pentru utilizatorii noi

AquaView Toric este apreciată pentru capacitatea de a oferi o vedere stabilă și clară pe întreaga zi. Tehnologia HD reduce halourile și estompează efectele de orbire – un avantaj major pentru cei care conduc noaptea.

ACUVUE® OASYS pentru ASTIGMATISM

Sunt binecunoscute drept lentile bilunare (2 săptămâni) cu tehnologie HydraClear® Plus + Accelerated Stabilization Design. Printre beneficiile lor, se enumeră:

Tehnologie de stabilizare în 4 zone – pentru poziționare rapidă

Protecție UV de clasa 1 (peste 98% UVA și 99% UVB)

Confort excelent în medii uscate sau la ecrane

Aceste lentile sunt ideale pentru cei cu un stil de viață activ sau care lucrează în condiții solicitante pentru ochi. Datorită materialului silicon-hidrogel, lentilele ACUVUE® OASYS pentru astigmatism oferă oxigenare excelentă și senzație de hidratare naturală.

Dailies Total 1® for Astigmatism

Sunt lentile zilnice ce folosesc tehnologia Water Gradient + SmarTears™. Aduc un plus de valoare pentru pacienții cu astigmatism, deoarece oferă:

Umiditate de aproape 100% la suprafață

Aplicare și aruncare zilnică – igienă perfectă

Lentile ultra-subțiri pentru senzație de „lentilă invizibilă”

Dailies Total 1® sunt printre cele mai confortabile lentile torice de unică folosință disponibile. Sunt ideale pentru persoanele cu ochi sensibili sau alergii, precum și pentru cei care preferă comoditatea maximă.

Proclear Multifocal Toric

Acestea sunt lunare multifocale torice, ce au la bază PC Technology™ (cu fosforilcolină)

Comparativ cu alte categorii de lentile torice, se remarcă aceste avantaje:

Corectează simultan astigmatismul și presbiopia

Hidratare naturală pe tot parcursul zilei

Ideală pentru purtătorii de lentile de peste 40 de ani

Proclear Multifocal Toric este o soluție unică pentru persoanele care suferă atât de astigmatism, cât și de vedere încețoșată la aproape (presbiopie). O alegere excelentă pentru cei care vor o vedere clară la toate distanțele, fără compromisuri.

Astigmatismul nu mai este o barieră în calea purtării confortabile a lentilelor de contact. Cu tehnologiile moderne disponibile în 2025, utilizatorii se pot bucura de vedere clară, confort pe termen lung și protecție oculară completă.

De aceea, sunt bine venite următorul set de recomandări:

Pentru confort zilnic de top: Dailies Total 1® for Astigmatism

Pentru un stil de viață activ: ACUVUE® OASYS pentru ASTIGMATISM

Pentru corecție avansată și vedere HD: AquaView Toric

Pentru astigmatism + presbiopie: Proclear Multifocal Toric

Înainte de a alege, este important să consulți un medic oftalmolog sau optometrist, care îți va recomanda produsul potrivit în funcție de particularitățile ochiului tău.