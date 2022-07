Liberalul Gabriel Lupu este noul subprefect al județului Bacău. Numirea sa, aprobată în ședința de Guvern

Consilierul local PNL Gabriel Lupu a fost numit subprefect al județului Bacău, în ședința de astăzi a Guvernului Ciucă. Așa cum a anunțat Ziarul de Bacău încă din 30 iunie, acesta îi ia locul Tudoriței Lungu, care a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

„Mă simt extrem de onorat pentru această propunere și mulțumesc pentru încrederea acordata. Îmi exprim întregul angajament în cadrul prestării activității la nivelul de importanță pe care o solicită aceasăa funcție. Voi participa activ și consistent la un act administrativ de calitate în județul nostru, având convingerea ca voi avea o colaborare optimă, bazată pe pe o bună comunicare cu autoritățile administrației publice în spiritul aplicării legilor. Garantez deplina transparență și impartialitate în activitatea administrativă ce urmează sa o desfășor în conformitate cu sarcinile ce urmează să le primesc. Asigur viitorii parteneri de respect, echilibru și corectitudine pentru realizarea unei administrații coerente, sănătoase, în interesul cetățeanului”, a declarat Gabriel Lupu.

Gabriel Lupu are 48 de ani, este lector la Universitatea Bacău, facultatea de Educație Fizică și Sport. Are ștate vechi în politica băcăuană, începându-și activitatea în anii 2000. Are la activ mai multe mandate de consilier local. A candidat fără succes și la Parlament, iar ca funcții publice este de notat funcția de director CSM 2010 Bacău, între 2010 și 2013.