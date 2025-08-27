Licitație cu dedicație, pe masa Consiliului Local. Primăria vrea să închirieze 5 terenuri pentru lockere „Easybox”: „Este o eroare venită din noutatea conceptului”

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu propune consilierilor locali, la ședința ordinară de joi, aprobarea unei licitații pentru închirierea a cinci terenuri din patrimoniul privat al orașului, destinate exclusiv amplasării unor lockere de colete marca „Easybox”.

Deși la prima vedere proiectul pare unul menit să aducă venituri suplimentare la bugetul local și să ofere un serviciu comod pentru cetățeni, documentația ascunde o problemă majoră: licitația este redactată cu dedicație pentru un singur operator, fiind precizat în mod expres termenul de lockere Easybox.

Primăria a soluționat cu celeritate cererea Easybox

Totul a pornit de la o solicitare depusă în iulie 2025 de către SC Delivery Solutions SA, prin care firma cere amplasarea de lockere Easybox pe raza municipiului Bacău. În loc să organizeze o procedură transparentă, deschisă tuturor companiilor de curierat care dețin sisteme similare (FanBox, Cargus, Pachetomat, GLS, DPD etc), primăria a redactat proiectul de hotărâre exclusiv cu referire la „locker Easybox” pentru toate cele 5 suprafețe.

Documentația oficială repetă obsesiv denumirea „Easybox” în toate anexele, de la caietul de sarcini, la referatul de oportunitate și până la contractul-cadru. Mai mult, terenurile, de mici dimensiuni, între 2,73 și 3,25 mp fiecare, sunt descrise ca fiind „destinate exclusiv amplasării unor terminale de tip EASYBOX”. Astfel, orice alt operator care ar dori să participe la licitație ar fi automat descalificat, pentru că nu poate instala alt tip de echipament decât cel nominalizat.

Deși proiectul vorbește de licitație publică, cu oferte în plic închis, în realitate criteriile impuse fac imposibilă participarea oricărui alt competitor. Singura firmă care poate îndeplini condițiile este aceeași care a făcut solicitarea inițială: Sameday. Mai mult, prețul de pornire al chiriei, 145 lei/mp/lună, a fost stabilit prin excepție de la HCL 524/20.12.2024 privind taxele locale aferente anului 2025.

Primăria recunoaște eroarea „venită din noutatea conceptului”

După întrebările Ziarului de Bacău, reprezentanții primăriei au admis că este o eroare „venită din noutatea conceptului”, deși primele lockere au apărut în 2018. Astfel, va fi propus un amendament de îndreptare în Consiliul Local. Andreea Negru, purtător de cuvânt, a precizat pentru Ziarul de Bacău că nu se poate vorbi despre o licitație cu dedicație: „Este o eroare a colegilor care au întocmit documentația, venită din noutatea conceptului. Vom reveni cu un amendament de îndreptare la momentul votului. Nu se poate vorbi despre o ”licitație cu dedicație”, pentru că în situația unui singur ofertant procedura nu mai are caracter concurențial și, conform legii, se anulează”.

Unde vor fi amplasate lockerele

Cele cinci terenuri sunt distribuite în zone diferite ale orașului: str. Milcov nr. 128 – 3,25 mp, Aleea Vișinului nr. 8 – 2,73 mp, str. 22 Decembrie nr. 21 – 2,73 mp, str. Călugăreni nr. 11 – 3,25 mp, respectiv str. Bucegi nr. 111 – 2,73 mp. Toate se află lângă puncte termice aflate în proprietatea municipiului.

Potrivit Regulamentului Local de Arhitectură și Estetică Urbană (RLAEU), aflat în prezent în vigoare, locațiile trebuiau stabilite cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, însă acest act lipsește la acest moment din documentația care a fost transmisă consilierilor locali.

„Direcția de Urbanism, împreună cu arhictecta șefă a municipiului, lucrează la o actualizare a regulamentului de urbanism care va include aceste puncte”, a declarat purtătorul de cuvânt. Procedura care va fi supusă votului consilierilor locali privește doar demersurile de atribuire a contractelor de închiriere a terenurilor, amplasarea efectivă a cutiilor poștale fiind una care va trebui să fie avizată de urbaniști.

În ultimii ani, zeci de lockere de la diverse firme de curierat au fost instalate în municipiul Bacău, multe dintre ele fără documentații de amplasare, cu racorduri la utilități dintre cele mai inventive.