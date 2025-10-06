Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează BOBOC FEST 2025

În perioada 6 – 10 octombrie 2025, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc evenimentul Boboc Fest, o săptămână dedicată în întregime bobocilor care pășesc pentru prima dată în viața universitară.

Organizat cu entuziasm și implicare de către Liga Studențească din Bacău, evenimentul își propune integrarea noilor studenți în comunitatea UBc, familiarizarea acestora cu mediul academic și, nu în ultimul rând, crearea unui cadru prietenos în care aceștia să își lege primele prietenii și să descopere ce înseamnă cu adevărat spiritul de student.

Săptămâna debutează pe 6 octombrie cu Adunarea Generală Specială, desfășurată în Aula Universității „Vasile Alecsandri”, unde bobocii vor avea ocazia să cunoască membrii Ligii Studențești și colegii mai mari, să afle detalii despre programul evenimentului și tot ceea ce presupune viața de student. Atmosfera va fi una relaxată, dar plină de informații utile și povești autentice din interiorul comunității universitare.

Pe 7 octombrie, Boboc Fest continuă cu „Cafeneaua Departamentelor”, un eveniment organizat în Restaurantul universității, unde bobocii vor putea descoperi activitatea fiecărui departament al Ligii Studențești și vor afla cum se pot implica activ în proiecte, voluntariat și inițiative care le pot îmbogăți anii de facultate. Este momentul ideal pentru ca tinerii să descopere ce înseamnă munca în echipă, inițiativa și responsabilitatea, dar și să își găsească locul într-un colectiv în care vocea lor contează.

Ziua de 8 octombrie aduce o doză de adrenalină și spirit de aventură printr-un „Treasure Hunt”, desfășurat în cele două campusuri universitare. Conceput sub forma unei competiții dinamice și pline de provocări, jocul îi va pune pe boboci față în față cu probe ingenioase bazate pe simțuri, gândire logică și spirit de echipă. Este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate activități ale săptămânii, menită să îi scoată pe participanți din zona de confort și să le ofere șansa de a descoperi campusul într-un mod original și interactiv.

Pe 9 octombrie, atmosfera se mută pe terenul de sport, unde are loc „Olimpiada Bobocilor”, o activitate care combină dinamismul cu spiritul de competiție. Bobocii vor fi provocați să participe la probe sportive, jocuri de echipă și activități care le vor testa rezistența, colaborarea și creativitatea.

Săptămâna se încheie pe 10 octombrie cu un spectacol în aer liber, eveniment festiv care adună întreaga comunitate băcăuană într-o atmosferă de sărbătoare. Pe scenă vor urca Mark Stam și alți invitați speciali, iar talentele locale vor avea și ele ocazia să strălucească în fața colegilor. Concertul va fi însoțit de zone de food court, cu rulote și gustări, transformând finalul Boboc Fest într-un veritabil festival al bucuriei și al prieteniei. Intrarea este liberă la festival.

Prin Boboc Fest, Liga Studențească din Bacău continuă tradiția de a transforma începutul vieții academice într-o experiență memorabilă. Săptămâna reprezintă o oportunitate de a învăța ce înseamnă cu adevărat să fii student: implicare, curiozitate, prietenie și spirit de echipă.