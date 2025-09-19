Lista evenimentelor de weekend. Alergare la Măgura, festivalul Bacovia, concerte în aer liber, conferințe și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 19 septembrie 2025:
- Ada Milea și Fără Zahăr la Festivalul de cantautor „Gil Ioniță” în Parcul Catedralei;
- Liga a III-a: CS Aerostar vs. Știința Miroslava la Stadionul Aerostar;
- Murala și cărțile Bac-Fest despre Solomon Marcurs la Camera de Comerț, pe str. Libertății;
- Colocviu despre jurnalismul cultural la Centrul de Cultură „Georhe Apostu”;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Zu Party la redeschiderea Club Kremlin;
- Seară live cu Formația Dragomir la Club Times.
Sâmbătă, 20 septembrie 2025:
- Festivalul de cantautor „Gil Ioniță” în Parcul Catedralei;
- Via Bacovia Trail în Luizi Călugăra;
- concert acustic Bac-Fest în Luizi Călugăra;
- premieră Ultima Vamă la Teatru Fain;
- Capra cu Trei Iezi la Teatrul Municipal Bacovia;
- Lansare de album Cin5i la Berăria Valhalla;
- Circul Orlando lângă Kaufland Milcov;
- Seară de tineret cu Dean Braxton la Biserica „Sf. Treime”;
- Seară live cu Formația Dragomir la Club Times.
Duminică, 21 septembrie 2025:
- Vrăjitoarele din Salem la Teatrul Municipal Bacovia;
- Exploratorii galaxiei la Galeria Supernova;
- Circul Orlando lângă Kaufland Milcov.
