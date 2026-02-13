Lista evenimentelor de weekend. Ce pot face băcăuanii de Valentine’s Day: concerte, teatru și multe petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
În weekend, în Bacău sunt programate concerte live în mai multe locații (Berăria Valhalla, The Society by Piazzetta, Boris Pub), petreceri și seri tematice dedicate Valentine’s Day în cluburi și restaurante din oraș, piese pentru copii și adulți la Teatrul Municipal Bacovia, ateliere creative pentru cei mici, un eveniment anual special la Arena Mall, o conferință la Centrul de Afaceri și Expoziții, precum și activități recreative și culturale organizate în spații comerciale și de divertisment.
Vineri, 13 februarie 2026:
- amical FC Bacău vs. CSM Vaslui la Stadionul Ruși-Ciutea;
- concert Anton „Suntem brazi” la Berăria Valhalla;
- Valy Stoleru Band la The Society by Piazzetta;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Dragonu AKA 47 la Boris Pub;
- Valloween la Acasă Caffe;
- Forever young la Nord Bistro;
- Valentine’s but make it different la Snobbish Burger;
- Midnight love la Dom Bistro & Lounge;
Sâmbătă, 14 februarie 2026:
- concert Provincialii la Berăria Valhalla;
- amical FC Bacău vs. CSM Cetatea 1932 Suceava la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Young Love cu MC Dylma și Pappa M la Club Kremlin;
- Ursul păcălit de vulpe la Teatrul Municipal Bacovia;
- Căsătorește-te pentru o zi la Arena Mall;
- conferință maghiară la Centrul de Afaceri și Expoziții;
- Valentine’s Day cu Zatos la Caprice Terrace;
- Retro Valentine’s Day la Dom Bistro & Lounge;
- Îndrăgostit de Acasă… 3 la Acasă Caffe;
- Seară italiană la Santacruz;
- Valentine’s Day la Casa Rebeca;
- Valentines Day la Bachus Prime Cut;
- Single & free la Pub Două Roți;
- O poveste cu gust de Valentine’s Day la KAI Sushi;
- Love, dinner & music la Gio Pub & Restaurant;
- Valentine’s hot party la Club Times.
Duminică, 15 februarie 2025:
- Vrăjitoarele din Salem la Teatrul Municipal Bacovia;
- Puzzle Speed Challenge la QTime;
- Dragostea prinde culoare la Galeriile Supernova.
