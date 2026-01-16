Lista evenimentelor de weekend. Competiții de badminton, darts și table, plus piese de teatru și conferințe

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 16 ianuarie 2025:
- Anuala UAPR 2025 la Galeriile Alfa;
- Turneu de table la Fiald Hotel & Spa.
Sâmbătă, 17 ianuarie 2025:
- Badminton play weekend la Sala Orizont;
- FC Bacău vs. FC Bacău II la Staidonul Ruși-Ciutea;
- Cupa echipelor la darts la Bravia Caffe;
- Scufița Roșie la Teatrul Municipal Bacovia;
- Scurtă istorie a omului la Uniunea Armenilor – sucursala Bacău;
- Stand-up comedy la Ramore Fresh Food;
- Atelier de vopsire și antichizare la Soul Paint;
- conferința Blue Diamond la Pensiunea Studio;
- surprise shots party la Club Times.
Duminică, 18 ianuarie 2025:
- Iar te sinucizi, iubito? la Teatrul Municipal Bacovia;
- Badminton play weekend la Sala Orizont;
- Duminică creativă de iarnă la Galeriile Supernova.
