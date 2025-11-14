Lista evenimentelor de weekend. Competiții sportive, ateliere, spectacole și multe concerte

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 14 noiembrie 2025:
- Atelier pentru dezvoltarea competențelor în carieră la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- Liga a III-a: FC Bacău 2 vs. ACS USV Iași la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Swimathon 2025 la Bazinul de înot;
- concert Lidia Buble la The Society by Piazzetta;
- concert Trooper la Berăria Valhalla;
- concert acustic la Mansarda Bachus Prime Cut;
- conferință despre nutriție, mișcare și sănătate hormonală la Gymnastic Bacău;
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Sufrageria goldies school vibes la Boris Pub.
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025:
- Crimă la Hotelul Howard Johnson’s la Teatrul Municipal Bacovia;
- workshop de tango la Central Plaza;
- amical între FC Bacău și Corona Brașov la Stadionul Ruși-Ciutea;
- concert Vivaldi rocks – Orechestra Simfonică București la Teatrul de Vară;
- concert Baba Novak la Berăria Valhalla;
- Diana Sar live la Club Kremlin;
- vizionare Bosnia vs. România la Berăria cu Noroc;
- seară live cu Trupa V&A la GreenEyes Pub by Fiald;
- lansare Acțiunea Conservatoare la Hotel Decebal;
- Balul Vânătorilor la Salonul EMD;
- retro manele & balkanic party la Club Times.
Duminică, 16 noiembrie 2025:
- spectacol de stand up comedy cu Bordea & Cortea la Teatrul de Vară;
- spectacol de magie cu Magicianul Augustin la Orizont Hub;
- prezentare Cooperativa de energie la Orizont Hub;
- Cosmo și magia lumii la Galeriile Supernova.
