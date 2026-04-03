Lista evenimentelor de weekend. Concerte, procesiuni și ateliere de Paști și Florii

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
În primul weekend din aprilie, băcăuanii pot alege între concerte live și petreceri tematice, la spectacole de teatru, lansări de carte, ateliere creative pentru copii și adulți, competiții sportive și momente cu încărcătură spirituală de Floriile ortodoxe sau Paștele catolic.
Vineri, 3 aprilie 2026:
- concert Toulouse Lautrec la Berăria Valhalla;
- seară de vineri cu Gili Barbu la Acasă Club;
- Friday vibes party cu DJ Cip la Za’atar;
- Bring your own wine la Restaurant Savarin;
- Zăpezile de altădată la Teatrul Municipal Bacovia;
- laborator – știința în joacă la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”;
- lansare de carte la ASignature – coffee & wine hub;
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- atelier de ceramică la Art Hub Cafe;
- joc de baschet pentru adolescenți la Magicball;
- procesiunea „Calea Sfintei Cruci” în centrul orașului.
Sâmbătă, 4 aprilie 2026:
- turneu de padel la Ciuntea Tennis Center;
- Aventurile unei vrăjitoare la Teatrul Municipal Bacovia;
- Liga de tineret la Baza Sportivă FC Bacău;
- April fools party la Club Kremlin;
- Retro ladies night la Dom Bistro & Lounge;
- Clubul de altădată la Berăria Valhalla;
- procesiune de Florii și Marșul pentru Viață în zona de Sud și zona de Nord.
Duminică, 5 aprilie 2026:
- traseu de Florii în jurul Bacăului @ Sărata;
- aniversare 1 an PLAYCAMP Bacău;
- Audiția la Teatrul Municipal Bacovia;
- petrecere de florii la Galeriile Supernova;
- concert aniversar Azur 50 la Teatrul de Vară Radu Beligan;
- turneu de catan la QTime;
- concert de promenadă al Garnizoanei Bacăiu în Parcul Catedralei.
Lasă un răspuns