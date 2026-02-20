Lista evenimentelor de weekend. Dragobete, competiții sportive, spectacole pentru copii și petreceri până târziu

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Weekend plin în Bacău, cu evenimente pentru toate gusturile. Vineri aduce concert de Dragobete la Teatrul de Vară, Milonga la Nirvana Pub, turneul E-an-na la Berăria Valhalla, atelier de pictură pentru copii și Atomic Party.
Sâmbătă sunt programate meciuri de volei și fotbal, Campionatul național de Qwan ki do, spectacolele „Elsa și prietenii” și „Hansel și Gretel”, ateliere creative, degustări, petreceri și concerte live. Duminică continuă competiția de qwan ki do, au loc spectacole pentru copii, ateliere, evenimente dedicate Dragobetelui și Anului Brâncuși, precum și activități pentru întreaga familie.
Vineri, 20 februarie 2026:
- concert de Dragobete la Teatrul de Vară;
- Milonga entre dos la Nirvana Pub & Coffee;
- turneu E-an-na la Berăria Valhalla;
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Atomic party la Dom Bistro & Lounge.
Sâmbătă, 21 februarie 2026:
- Știința Bacău vs. CTF Mihai I București la Sala Sporturilor;
- Campionatul național de qwan ki do giao dau la Sala Sporturilor;
- spectacol Elsa și prietenii la Teatrul de Vară;
- FC Bacău 2 vs. FC Știința Bacău la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Hansel și Gretel la Teatrul Municipal Bacovia;
- Marea degustare la Casa Didulci;
- Prosecco ladies night la Club Kremlin;
- Atelier de ceramică la Ar Hub Cafe;
- Balul vânătorilor la Complexul EMD;
- Dinner, drinks & DJ la Lake House;
- Concert de muzică live la GreenEyes Pub.
Duminică, 22 februarie 2026:
- Hipnoză în familie la Teatrul Municipal Bacovia;
- Celebrarea Anului Brâncuși la Galeriile Supernova;
- Campionatul național de qwan ki do giao dau la Sala Sporturilor;
- eveniment de Dragobete la No Limit Pets;
- Atelier de vopsire la Soul Paint;
- Amintiri din copilărie – teatru pentru copii la Happy Cinema.
