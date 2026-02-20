Lista evenimentelor de weekend. Dragobete, competiții sportive, spectacole pentru copii și petreceri până târziu

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.

Weekend plin în Bacău, cu evenimente pentru toate gusturile. Vineri aduce concert de Dragobete la Teatrul de Vară, Milonga la Nirvana Pub, turneul E-an-na la Berăria Valhalla, atelier de pictură pentru copii și Atomic Party.

Sâmbătă sunt programate meciuri de volei și fotbal, Campionatul național de Qwan ki do, spectacolele „Elsa și prietenii” și „Hansel și Gretel”, ateliere creative, degustări, petreceri și concerte live. Duminică continuă competiția de qwan ki do, au loc spectacole pentru copii, ateliere, evenimente dedicate Dragobetelui și Anului Brâncuși, precum și activități pentru întreaga familie.

Vineri, 20 februarie 2026:

Sâmbătă, 21 februarie 2026:

Duminică, 22 februarie 2026: