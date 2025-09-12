Lista evenimentelor de weekend. Festival armenesc, început de stagiune la teatru, tango și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 12 septembrie 2025:
- Loredana @ The Society by Piazzetta;
- Festivalul de teatru și film Hayastan la Teatrul Municipal Bacovia;
- Liga a III-a: FC Bacău vs. CSM Vaslui la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Movie night la Snobbish Burger;
- Milonga Tango Social Club la Nirvana Pub&Coffee;
- Dentro del Tango cu Cristian și Ilinca la Central Plaza;
- live guest Valentin Ștefan la Club House Nord – Carpat Bikers;
- Circul Orlando lângă Kaufland Milcov;
- Bairam în sufragerie la Boris Pub;
- Retro armonia la Dom Bistro & Lounge;
- seară live cu formația Nicușor Șerban la Club Times;
Sâmbătă, 13 septembrie 2025:
- Liga a II-a: FC Bacău vs. CSM Reșița la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Festivalul de teatru și film Hayastan la Teatrul Municipal Bacovia;
- Târg de toamnă în atelier la Soul Paint;
- Visul unei nopți de vamă la Teatrul Municipal Bacovia;
- Hansel și Gretel la Teatrul Municipal Bacovia;
- Dentro del Tango cu Cristian și Ilinca la Central Plaza;
- Circul Orlando lângă Kaufland Milcov;
- seară spaniolă la GreenEyes Pub by Fiald;
- Movie night la Snobbish Burger;
- seară live cu formația Nicușor Șerban la Club Times;
Duminică, 14 septembrie 2025:
- Don Bosco day la Insula de Agrement;
- Ziua internațională a îmbrățișării câinelui în Parcul Catedralei;
- Festivalul de teatru și film Hayastan la Teatrul Municipal Bacovia;
- O poveste super fericită (despre cum e să fii trist) la Teatrul Municipal Bacovia;
- Târg de toamnă în atelier la Soul Paint;
- Start la distracție la Supernova Bacău;
- seminar BJJ la Nova BJJ Bacău;
- Circul Orlando lângă Kaufland Milcov;
- Movie night la Snobbish Burger;
- Muscle Arena Championship la Teatrul de Vară;
