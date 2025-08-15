Lista evenimentelor de weekend. Festival de mâncare, campionat de streetball, spectacole și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 15 august 2025:
- Bacău Streetball la Insula de Agrement;
- Festivalul scoicilor la Insula de Agrement;
- Retro party „Ca pe vremuri” la Insula de Agrement;
- Poem my body – not just a bikini party la Snobbish Burger;
- Vin la apus pe acoperișul Fiald Hotel & Spa;
- RA & AMAR la Club Marinarul;
- Seară românească la Urbo Parc;
- Sesiune gratuită de conferințe publice la Pensiunea Studio;
- Seara manelelor la Club Times.
Sâmbătă, 16 august 2025:
- Ziua internațională a animalelor fără stăpân la Insula de Agrement;
- Bacău Streetball la Insula de Agrement;
- Festivalul scoicilor la Insula de Agrement;
- Retro party „Ca pe vremuri” la Insula de Agrement;
- Sesiune gratuită de conferințe publice la Pensiunea Studio;
- Seara manelelor la Club Times.
Duminică, 17 august 2025:
- Spectacol al Ansamblului folcloric „Carpatica” în Piața Tricolorului;
- Cinema în aer liber în Parcul Catedralei;
- Bumbăcel în lumea culorilor la Galeriile Supernova;
- Festivalul scoicilor la Insula de Agrement;
- Bacău Streetball la Insula de Agrement;
- S-a furat mireasa la Club Times.
