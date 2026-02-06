Lista evenimentelor de weekend. Meciuri amicale, forum pentru profesori, teatru și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 6 februarie:
- Retro future la Dom Bistro & Lounge;
- Beam the night la Club Kremlin.
Sâmbătă, 7 februarie:
- amical FC Bacău vs. Ceahlăul Piatra Neamț la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Forumul Merito Moldova la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”;
- Interliga de iarnă la Balonul Gepex;
- Cipollino la Teatrul Municipal Bacovia;
- atelier de pictură pe biscuiți la Casa Didulci;
- Manelomania la Club Kremlin;
- seară de folk ka GreenEyes Pub by Fiald;
- seara fetelor la Club Times.
Duminică, 8 februarie:
- Zăpezile de altădată la Teatrul Municipal Bacovia;
- Teatro Blu Magic la Galeria Supernova;
- Seară de dans la Restaurant Curcanul de Aur.
