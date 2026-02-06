Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Lista evenimentelor de weekend. Meciuri amicale, forum pentru profesori, teatru și petreceri

Lista evenimentelor de weekend. Meciuri amicale, forum pentru profesori, teatru și petreceri

Lasă un comentariu

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.

Vineri, 6 februarie:

Sâmbătă, 7 februarie:

Duminică, 8 februarie:

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *