Lista evenimentelor de weekend. Meciuri și campionate naționale, concerte, spectacole de teatru și câteva ateliere

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Weekendul acesta, Bacăul găzduiește o varietate de evenimente pentru toate gusturile, de la concerte și stand-up comedy, meciuri de fotbal și competiții sportive, până la spectacole de teatru, ateliere creative pentru copii și adulți, petreceri tematice și experiențe culinare speciale.
Vineri, 20 martie 2026:
- Connect-R la The Society by Piazzetta;
- FC Bacău 2 vs. CS Știința Miroslava la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Joc de baschet pentru adolscenți la Magicball Bacău;
- Update beauty la Hub Orizont;
- Divorțologia la Dom Bistro & Lounge;
- Seară de vineri cu Denisa la Acasă Caffe;
- Stand-up comedy la Nord Bistro;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center.
Sâmbătă, 21 martie 2026:
- FC Bacău vs. CS Tunari în Liga a II-a la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Țapinarii 25 de ani la Berăria Valhalla;
- Campionatul național de atletism indoor under 16 la Sala de Atletism;
- Ursul păcălit de vulpe la Teatrul Municipal Bacovia;
- Manele retro la Dom Bistro & Lounge;
- Atelierul micilor creatori la Fibonacci Kids Bacău;
- Marea degustare din martie la Casa Didulci;
- Atelier de ceramică la Art Hub Cafe.
Duminică, 22 martie 2026:
- Campionatul național de atletism indoor under 16 la Sala de Atletism;
- Leonce și Lena la Teatrul Municipal Bacovia;
- Magic interstelar la Galeriile Supernova.
