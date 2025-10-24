Lista evenimentelor de weekend. Paradă a motocicliștilor, competiție de pescuit, concerte live și multe petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.

Weekendul acesta aduce în Bacău evenimente pentru toate gusturile, de la parada motocicliștilor și competiții de pescuit, la concerte, spectacole de teatru și petreceri tematice.

Vineri, 24 octombrie 2025:

Sâmbătă, 25 octombrie 2025:

Duminică, 26 octombrie 2025: