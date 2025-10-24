Lista evenimentelor de weekend. Paradă a motocicliștilor, competiție de pescuit, concerte live și multe petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Weekendul acesta aduce în Bacău evenimente pentru toate gusturile, de la parada motocicliștilor și competiții de pescuit, la concerte, spectacole de teatru și petreceri tematice.
Vineri, 24 octombrie 2025:
- Curs despre dezinformare și cyberbulling la Centrul Europe Direct;
- concert Timpuri Noi la Berăria Valhalla;
- concert Ducu Bertzi la Restaurantul Decebal;
- Italian women in music la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- Carnavalul toamnei la Grădinița Rază de Soare;
- Petrecere în sufragerie la Boris Pub;
- English stand-up comedy show la Garaj Coffee and Spirits;
- Ladies night la Dom Bistro & Lounge;
- Halloween party la Sanity Academy;
- Huawei roadshow la Zonatec Solar;
- Italian party la Club Times.
Sâmbătă, 25 octombrie 2025:
- Parada motocicliștilor de închidere a sezonului cald în Piața Tricolorului;
- Aventurile unei vrăjitoare la Teatrul Municipal Bacovia;
- Cântarea cântârilor Vivaldi cu Maxim Belciug și Cvartetul Consonanțe la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău;
- Show interactiv cu Drăcea și Cîrje la Happy Cinema Bacău;
- Vinyl Disco Party la Berăria Valhalla;
- Milonga tango social club la Nirvana Pub & Coffee;
- Dentro del Tango la Central Plaza;
- MG english breakfast la reprezentanța MG Motor Bacău;
- Italian party la Club Times.
Duminică, 26 octombrie 2025:
- Cupa toamnei la răpitor pe Lacul Bacău II;
- Leonce și Lena @ Teatrul Municipal Bacovia;
- Liga de tineret la fotbal: FC Bacău vs. Universitatea Cluj la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Liga elitelor U17: FC Bacău vs. Concordia Chiajna la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Dragoste pe-un fir de ață la Teatrul de Vară;
- Recital de muzică veche cu Duo Iancu-Lobonț la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău;
- Dentro del Tango la Central Plaza;
- Laboratorul de comedie la Rio Lounge;
- Halloween se apropie la Galeria Supernova;
- Ziua mulțumirii la Biserica Vestea Bună.
