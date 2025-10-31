Lista evenimentelor de weekend. Petreceri de Halloween, teatru și meciuri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Agenda include competiții sportive, petreceri tematice de Halloween, spectacole de teatru, concerte live și activități pentru copii. Evenimentele se desfășoară în diverse locații din oraș și oferă oportunități de recreere și socializare pentru toate vârstele.
Vineri, 31 octombrie 2025:
- Liga a III-a: FC Bacău 2 vs. CSM Bucovina Rădăuți la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Tabără urbană de robotică la Academia de Robotică;
- Adrian Eftimie la The Society by Piazzetta;
- Petrecere de Halloween la Happy Club;
- Halloween la Casa Rebeca;
- Aphroween by Horatio la Asado Grill;
- Halloween party la Hello Shopping Park;
- Halloween party la Club Hapciu;
- Halloween night la Pub Două Roți;
- Halloween sessions la Snobbish Burger;
- Halloween party la Acasă Caffee;
- Petrecere cu muzică live la Regall Events Hall;
- Karaoke night la Nord Bistro;
- Manelloween la Club Times;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center.
Sâmbătă, 1 noiembrie 2025:
- Liga a II-a: FC Bacău vs. CSC 1599 Șelimbăr la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Cipollino la Teatrul Municipal Bacovia;
- Seminarul Ivalgar la Fiald Hotel & Spa;
- Food and wine with Purcari la Lake House;
- Manelloween la Club Times;
- concert onenightstand, Minutes till dawn și Faliant la Berăria Valhalla;
- Open mic rap la Art Hub 17;
- Epic music show la GreenEyes Pub by Fiald.
Duminică, 2 noiembrie 2025:
- Hipnoză în familie la Teatrul Municipal Bacovia;
- Spectacol de flamenco la Centrul de Afaceri și Expoziții;
- Expoziție de pictură la Daniela’s Art;
- One man show la Rio Cafe;
- 7 years anniversary party la Carpat Bikers MC;
- Pinocchio – teatru pentru copii la Happy Cinema.
