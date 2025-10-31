Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Lista evenimentelor de weekend. Petreceri de Halloween, teatru și meciuri

Lista evenimentelor de weekend. Petreceri de Halloween, teatru și meciuri

Lasă un comentariu

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.

Agenda include competiții sportive, petreceri tematice de Halloween, spectacole de teatru, concerte live și activități pentru copii. Evenimentele se desfășoară în diverse locații din oraș și oferă oportunități de recreere și socializare pentru toate vârstele.

Vineri, 31 octombrie 2025:

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025:

Duminică, 2 noiembrie 2025:

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *