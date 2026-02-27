Lista evenimentelor de weekend. Premieră la teatru, meciuri în competiții naționale și concerte de 1 Martie

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 27 februarie 2026:
- concert Holograf la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- Robin and The Backstabers la Berăria Valhalla;
- Aerostar vs. FC Bacău 2 la Baza Sportivă Buhuși;
- Open doors live la Carpat Bikers;
- Atelier de picturi pentru copii la Arena Business Center.
Sâmbătă, 28 februarie 2026:
- FC Bacău vs. Gloria Bistrița la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Știința Bacău vs. Rapid București la handbal la Sala Sporturilor;
- Domnișoara Nastastia la Teatrul Municipal Bacovia;
- concert live de pian la GreenEyes Pub;
- Cupa elitelor la Baza Sportivă FC Bacău;
- Balul Mărțișorului la Berăria Valhalla;
- Recall amnesia la Boris Pub;
- Discoteca retro night la Dom Bistro & Lounge.
Duminică, 1 martie 2026:
- Domnișoara Nastastia la Teatrul Municipal Bacovia;
- Ansamblul Plăieștii la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- Cupa de tineret la Baza sportivă FC Bacău;
- Turneu de Catan la QTime Bacău;
- Bucurii de mărțișor la Galeriile Supernova.
