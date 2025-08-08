Lista evenimentelor de weekend. Tango, observații astronomice, conferință pentru tineri și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 8 august 2025:
- Observații astronomice la Observatorul „Victor Anestin”;
- film în aer liber în Parcul Catedralei;
- Milonga tango social club la Nirvana Pub & Coffee;
- Balkan fever cu DJ Zvan la Club Marinarul;
- Manelomania la Dom Bistro & Lounge;
- Summer dance cu formația Nicușor Șerban la Club Times;
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center.
Sâmbătă, 9 august 2025:
- YEY Spune-mi ce lucrezi la Orizont Hub;
- film în aer liber în Parcul Catedralei;
- NIDAL „Decolat” solo tour la Snobbish Island;
- atelier de pictură pentru adulți la Arena Business Center;
- Seară de muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- Summer dance cu formația Nicușor Șerban la Club Times;
- Latino party la Dom Bistro & Lounge;
- Rhytmo cu DJ Bvaltik la Club Marinarul.
Duminică, 10 august 2025:
- teatru de comedie cu Valentin Braniște la Fiald Hotel & Spa;
- stand up comedy de vară cu Radu Isac la Berăria Valhalla;
- atelier de tango cu Daniel Măndița și Amalia Iscu la Central Plaza;
- s-a furat mireasa la Club Times.
