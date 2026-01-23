Lista evenimentelor de weekend. Târg de turism, teatru, petreceri și evenimente de Mica Unire

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 23 ianuarie 2025:
- Simpozion Uniunea Principatelor Române la Cercul Militar;
- Degustare de vinuri roșii la The WineRoom;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Dony & Cristian D la Club Kremlin;
- White Mahala la Berăria Valhalla;
Sâmbătă, 24 ianuarie 2025:
- Târg de turism la Aeroportul Internațional „George Enescu”
- FC Bacău vs. Știința Miroslava la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Interliga de iarnă la Gepex Park;
- Cupă de biliard la Bravia Caffe;
- Ursul păcălit de vulpe la Teatrul Municipal Bacovia;
- Marea degustare la Casa Didulci;
- Mica Unire la Gio Pub;
- Muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- Retro manele la Club Times.
Duminică, 25 ianuarie 2025:
- Crimă la Hotelul Howard Johnson’s la Teatrul Municipal Bacovia;
- Ursul păcălit de vulpe la Teatrul Municipal Bacovia;
- Târg de turism la Aeroportul Internațional „George Enescu”
- Stand-up comedy la Berăria Valhalla;
- Sărbătoarea lui Don Bosco la Oratoriul Salezian „Don Bosco”;
- Mica Unire, marea bucurie la Galeriile Supernova.
