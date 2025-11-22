Lista evenimentelor de weekend. Târguri, conferințe de tot felul, concerte, ateliere și multe petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Weekendul acesta, în Bacău au loc numeroase evenimente culturale, sportive, educaționale și de divertisment, incluzând concerte, spectacole, conferințe, ateliere, competiții sportive și târguri.
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025:
- om la lună la Berăria Valhalla;
- Liga a II-a: FC Bacău vs. CSC Dumbrăvița la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Bizz Club Summit 2025 – Gala națională și campionatul de elevator pitch la Orizont Hub și la Podu’ cu Lanțuri;
- Transformation Impact Summit la Restaurantul Decebal;
- Scufița Roșie la Teatrul Municipal Bacovia;
- Liga a III-a: FC Bacău 2 vs. CSM Vaslui la Stadionul Ruși-Ciutea;
- curs privind tulburarea de procesare auditivă la Asociația Betania;
- simulare la matematică la EduCafe;
- Valentin Sanfira la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- pumpkin live party la Tucano Coffee Zanzibar;
- degustare de vin la Lake House;
- Atelier de pictat felicitări la Arena Business Center;
- spectacol de Crăciun la Central Plaza;
- Târgul de casă… și de Crăciun la Central Plaza;
- Cuba libre party la Art Hub 17;
- muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- Fantasy night la Club Kremlin;
- seară live la Club Times.
Duminică, 23 noiembrie 2025:
- Crimă la Hotelul Howard Johnson’s la Teatrul Municipal Bacovia;
- spectacolul de balet Spărgătorul de Nuci la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- Cupa echipelor la darts la Bravia Caffe;
- Stand-up comedy cu Oprea, Călina, Borândel și Trifănescu la Berăria Valhalla;
- Laboratorul fermecat la Galeriile Supernova;
- Târgul de casă… și de Crăciun la Central Plaza.
Lasă un răspuns