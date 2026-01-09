Lista evenimentelor de weekend. Teatru, atelier pentru copii și petreceri cu muzică live

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 9 ianuarie 2026:
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
Sâmbătă, 10 ianuarie 2026:
- Aventurile unei vrăjitoare la Teatrul Municipal Bacovia;
- concert de muzică live cu Trupa V&A la GreenEyes Pub by Fiald;
- La lăutari cu formația Nicușor Șerban la Club Times;
Duminică, 11 ianuarie 2026:
- Hipnoză în familie la Teatrul Municipal Bacovia.
Lasă un răspuns