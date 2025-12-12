Lista evenimentelor de weekend. Teatru, ateliere, concerte și târguri de Crăciun

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 12 decembrie 2025:
- FC Bacău 2 vs. Viitorul Onești în Liga a III-a la Stadionul Ruși-Ciutea;
- workshop de Crăciun la Busy Bees Club;
- concert de Crăciun la Restaurant Decebal;
- ladies party time la Club Kremlin;
- wine social party la GreenEyes Pub by Fiald;
- seara fetelor la Club Times;
Sâmbătă, 13 decembrie 2025:
- Aladin la Teatrul Municipal Bacovia;
- concert de colinde la Teatrul de Vară;
- târg de crăciun la Soul Paint;
- atelier de pictură la Arena Business Center;
- simulare la română și matematică pentru Evaluarea Națională la Universitatea „Vasile Alecsandri”
- atelier decor de turtă dulce la Fibonacci Kids Bacău;
- poveste de advent la Tucano Coffee Zanzibar;
- start Christmas party la Berăria Valhalla;
- folk și muzică ușoară la GreenEyes Pub by Fiald;
- seara fetelor la Club Times;
Duminică, 14 decembrie 2025:
- Crimă la Hotelul Howard Johnson’s la Teatrul Municipal Bacovia;
- concert Loredana la Teatrul de Vară;
- târg de crăciun la Soul Paint;
- atelier de dezvoltare personală la Art Hub 17;
- pregătiri de sărbătoare la Galeria Supernova.
