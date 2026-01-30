Lista evenimentelor de weekend. Teatru, ateliere pentru copii, stand up comedy și câteva petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 30 ianuarie 2026:
- Tango – Primera milonga la Nirvana Pub & Coffee;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Atelier de experimente la Oblio.
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026:
- Fata Babei și Fata Moșneagului la Teatrul Municipal Bacovia;
- Tribut Metallica la Berăria Valhalla;
- Goldies school vibes „Sufrageria” la Boris Pub;
- Retro & wine la Dom Bistro & Lounge;
- Curs de chitară la Parohia Buna Vestire;
- Simulare de examene naționale la EduCafe;
- Tarabană și dezmăț la Club Times;
Duminică, 1 februarie 2026:
- Gaițele la Teatrul Municipal Bacovia;
- Baschet U16: CSȘ Bacău vs. CSȘ Târgoviște la Colegiul Pedagogic;
- Augustin… se întoarce la Orizont Hub;
- Stand up comedy Mrs & Mr 007 la Berăria Valhalla;
- Turneu de catan la QTime;
- Alegeri sindicale la Sindimed Bacău.
